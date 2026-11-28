หล่อใสแบบตะโกน! มอส ปฏิภาณ ขุดรูปคู่ เสก โลโซ สมัยเที่ยวลอนดอนมาอวดแฟนๆ
ใจฟูมาก! มอส ปฏิภาณ พาทุกคนย้อนเวลากลับไปดูความหล่อใสในอดีต ด้วยการขุดรูปที่เคยถ่ายคู่กับ เสก โลโซ ตอนไปเที่ยวที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นช่วงที่ทั้งคู่เพิ่งเริ่มรู้จักและเป็นเพื่อนกันได้ไม่นาน บอกเลยว่าลุคตอนนั้นคือละมุนสุดๆ
งานนี้ มอส ไม่ได้แค่โชว์รูปย้อนวัยนะ แต่ยังส่งข้อความให้กำลังใจ เสก โลโซ หลังจากที่เพิ่งจัดคอนเสิร์ตใหญ่ฉลองครบรอบ 30 ปี ไปเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2026 ที่ราชมังคลากีฬาสถานด้วย เห็นภาพแล้วอยากรู้เลยว่าถ้ากลับไปวัยรุ่นอีกครั้งจะหล่อขนาดไหน
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก