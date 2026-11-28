สวยจึ้ง! เบลล่า ราณี จัดเต็มชุดไทยสีหวานฉลองวันลอยกระทง
ใจฟูไปหมด! เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา อินสตาแกรม ployandbell ปล่อยภาพ เบลล่า ราณี ในลุคชุดไทยสีหวานต้อนรับเทศกาลวันลอยกระทง บอกเลยว่าความละมุนนี้ทำเอาแฟนๆ ในโซเชียลแทบหยุดหายใจ
รอบนี้ เบลล่า มาในชุดไทยสไบโทนสีครีมทองที่ตัดกับสีชมพูได้อย่างลงตัวสุดๆ แถมยังคอมพลีทลุคด้วยสร้อยคอและเครื่องประดับสีทอง พร้อมเกล้าผมเรียบร้อยแบบสับๆ ยิ่งพออยู่ท่ามกลางฉากหลังโทนเข้มที่ตัดกับแสงไฟและกลีบดอกไม้สีชมพูฟุ้งๆ บอกเลยว่าเหมือนหลุดออกมาจากภาพวาดไม่มีผิด
นอกจากความสวยที่เต็มสิบไม่หักแล้ว เจ้าตัวยังเขียนแคปชั่นอวยพรแบบน่ารักๆ ว่า "สุขสันต์วันลอยกระทงขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขสมหวังสุขภาพแข็งแรงและมีรอยยิ้มในทุกๆวันนะคะ" ซึ่งงานนี้ทำเอาเหล่าแฟนคลับแห่เข้าไปส่งความรักคืนให้กันอย่างคึกคัก
ยอมรับเลยว่าลุคนี้คือถูกต้องที่สุด ใครจะต้านความสวยระดับนี้ไหว บอกมา!