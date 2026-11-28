กรี๊ดสลบ! มิกค์-มิ้นต์ เตรียมประกบคู่ใน 'เพลงผีกล่อม' งานนี้เคมีจึ้งมาก
ค่ายดาราวิดีโอส่ง 'หัวใจกาฝาก' ขึ้นแท่นแชมป์ละครก่อนข่าวที่มีเรตติ้งสูง และละครเรื่องนี้ลาจอไปอย่างประทับใจแล้ว ล่าสุดบิ๊กหลุยส์ สยาม ไม่ปล่อยให้รอนาน ประกาศโปรเจกต์ใหม่ 'เพลงผีกล่อม' ละครพีเรียดดราม่า-ลี้ลับ ย้อนยุคไปสมัยรัชกาลที่ ๔ เล่าเรื่องตำนานรักของแฝดหญิงและชายที่ความตายไม่ใช่จุดจบ
ไฮไลต์คือการดึง มิกค์ ทองระย้า และ มิ้นต์ ชาลิดา มาเจอกัน ซึ่งถือเป็นการร่วมงานกับทางสถานีครั้งแรกของทั้งคู่ โดยทางช่องลงภาพเบื้องหลังที่ทั้งคู่ได้เจอกัน เรียกได้ว่าเคมีลงตัวทีเดียว
แต่ความพีคยังไม่หมดแค่นี้ เพราะแว่วมาว่าจะมีนางเอกจากวิกหมอชิตมาแจมในเรื่องนี้อีกหนึ่งคนด้วยนะ อยากรู้เลยว่าจะเป็นใคร งานนี้ต้องปูเสื่อรอติดตามกันแบบใจจดใจจ่อเลย
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก