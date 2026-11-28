แบรนด์จีนแห่ใช้ AI ทำละครสั้นแนวตั้ง มัดใจสายไถฟีดให้ยอมเปย์
เทรนด์การตลาดในจีนตอนนี้ไม่ได้มีแค่การไลฟ์สดขายของ แต่กำลังเข้าสู่ยุคของ 'ละครสั้นแนวตั้ง' (micro drama) ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาสร้างทั้งตัวละครและฉาก เพื่อให้สินค้าเข้าไปอยู่ในเรื่องราวได้อย่างกลมกลืน อย่างกรณีของ FamilyMart ในจีนที่ปล่อยละครเรื่อง “ช่วงเวลาฮีลใจในร้านสะดวกซื้อ” (Healing Moments at the Convenience Store) ซึ่งเล่าเรื่องราวความรักที่เบ่งบานจากการเลือกซื้อเครื่องดื่มในร้านสะดวกซื้อ
ทางด้านสำนักบริหารวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติจีน (NRTA) เผยข้อมูลที่น่าตกใจว่า ตลาดละครสั้นแนวตั้งของจีนเติบโตจนมีมูลค่าทะลุ 1 แสนล้านหยวน หรือราว 5.1 แสนล้านบาท ในปี 2025 และมีจำนวนผู้ใช้งานพุ่งสูงกว่า 800 ล้านคน ณ เดือนกันยายน 2026 โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ มีการเผยแพร่ละครสั้นแนวตั้งมากถึง 4.3 แสนเรื่อง ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 13 เท่าเมื่อเทียบกับยอดรวมทั้งปี 2025 และที่สำคัญคือ ผลงานส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 ถูกสร้างขึ้นด้วย AI ทั้งหมด
เมื่อ AI ช่วยลดต้นทุนแต่เพิ่มความหลากหลาย
การหันมาใช้ AI ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความล้ำ แต่เป็นเรื่องของความคุ้มค่า อย่าง FamilyMart ที่เคยทำละครแบบใช้คนแสดงจริงมาแล้ว 2 ซีซัน แต่ล่าสุดตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ AI เพราะช่วยให้สร้างฉากได้หลากหลายขึ้นในขณะที่ต้นทุนต่ำลง ซึ่ง หลี่ฮ่าว ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ มองว่าวิธีนี้ทำให้ร้านค้า พนักงาน และอาหาร กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตัวละครได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยเป้าหมายหลักคือการเปลี่ยนความสนใจบนโลกออนไลน์ ให้กลายเป็นการเดินทางมาใช้บริการที่ร้าน การใช้คูปอง และการซื้อซ้ำ พร้อมทั้งมีการติดตามพฤติกรรมการรับชม การรับรู้แบรนด์ การค้นหาสินค้า และยอดสมาชิกใหม่ไปพร้อมกัน
ไม่ใช่แค่ร้านสะดวกซื้อ แต่แบรนด์เครื่องสำอางเก่าแก่จากเซี่ยงไฮ้อย่าง Pechoin ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1931 ก็โดดลงมาเล่นสนามนี้ หลังจากพบว่าโฆษณาแบบฟีดบนแพลตฟอร์ม Douyin เริ่มเติบโตชะลอตัวลง ซึ่งหัวหน้าฝ่ายการตลาดผ่านเนื้อหาของแบรนด์ระบุว่า ละครสั้นแนวตั้งช่วยให้เข้าถึงผู้ชมได้กว้างขึ้นภายใต้งบประมาณเท่าเดิม และสามารถเชื่อมโยงผู้ชมไปยังการไลฟ์สดได้ทันที โดยมีการแบ่งเนื้อหาเป็นแนวธีมยอดนิยมอย่างการกลับมาเกิดใหม่เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ และแนวส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลชอปปิงอย่างวันคนโสด (Singles’ Day)
กลยุทธ์การขายแบบไม่ยัดเยียดและการชอปปิงแบบเรียลไทม์
ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเชิงลึกผู้บริโภคและการวิเคราะห์ธุรกิจในเซี่ยงไฮ้ให้ความเห็นว่า ผู้บริโภคยุคนี้จะระวังตัวทันทีหากถูกยัดเยียดขายตรงๆ แต่จะเปิดใจมากกว่าหากได้ค้นพบสินค้าผ่านเนื้อหาที่เลือกชมเอง ซึ่งตอนนี้มีการใช้ฟีเจอร์ของ Hongguo Short Drama ที่เชื่อมต่อกับบริการอีคอมเมิร์ซของ Douyin ทำให้ผู้ชมสามารถกดหยุดละครชั่วคราวเพื่อค้นหาสินค้าที่คล้ายกันและสั่งซื้อได้ทันที
อย่างไรก็ตาม เมื่อต้นทุนการผลิตต่ำลง การแข่งขันก็สูงขึ้นจนดึงความสนใจของผู้ชมได้ยากขึ้น แบรนด์ที่เน้นเพียงปริมาณจึงอาจไม่รอด ผู้ที่ทำเงินได้จริงคือแบรนด์ที่มีความคิดสร้างสรรค์และเข้าใจข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค โดยยังคงต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพของเนื้อหาเป็นหลัก
ความท้าทายของ AI กับความสมจริงที่ผู้ชมยังโหยหา
แม้ปริมาณการผลิตจะสูงลิ่ว แต่สมาคมบริการสื่อเครือข่ายแห่งประเทศจีน (China Netcasting Services Association) กลับพบช่องว่างขนาดใหญ่ เพราะในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา ละครสั้นแนวตั้งแบบใช้คนแสดงจริงมียอดรับชมสูงกว่าแบบ AI ถึง 25 เท่า ทั้งที่มีจำนวนเรื่องใหม่เพียงราว 1 ใน 50 ของจำนวนละครที่เผยแพร่ทั้งหมดเท่านั้น
จุดนี้ทำให้แบรนด์ต้องปรับตัวอย่างหนัก อย่าง Pechoin ที่ต้องกลับมาปรับปรุงรายละเอียดงานผิวของตัวละคร AI ให้ดูสมจริงมากขึ้นเพื่อไม่ให้ดูหลอกตา ส่วนทีมงานของ FamilyMart ก็ทำการสัมภาษณ์ผู้จัดการร้านสะดวกซื้อกว่า 20 คน และตรวจสอบฟุตเทจวิดีโอทีละเฟรม เพื่อให้ได้เนื้อหาคุณภาพสูงที่จะกลายเป็นสินทรัพย์สร้างมูลค่าให้แบรนด์ในระยะยาว
สรุปคือ AI ช่วยให้ผลิตง่ายและไวก็จริง แต่ถ้าอยากให้คนดูไม่กดข้าม ความสมจริงและไอเดียที่โดนใจก็ยังเป็นเรื่องที่ AI แทนที่ไม่ได้ทั้งหมด ใครจะไปคิดว่าแค่คลิปสั้นๆ จะกลายเป็นสงครามการตลาดที่ดุเดือดขนาดนี้?