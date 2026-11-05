วิน เมธวิน เคลียร์ชัดไวรัลห่อข้าวงานแต่ง บอกชัดนี่แหละตัวตนที่แท้จริง!
กลายเป็นประเด็นน่ารักๆ ที่ชาวเน็ตพูดถึงกันใหญ่ เมื่อมีคลิปไวรัลของ วิน เมธวิน นักแสดงหนุ่มที่ไปร่วมงานแต่งงานของ พลอย หอวัง และ เต ThreeManDown แล้วหิ้วอาหารกลับบ้านถุงใหญ่ ซึ่งเจ้าตัวยอมรับแบบแมนๆ ว่าวันนั้นหิวมาก และตั้งใจแอบถือกลับบ้านเพราะไม่อยากนั่งโซ้ยก๋วยเตี๋ยวในชุดสูทให้เสียภาพลักษณ์
งานนี้โดนจับได้เพราะดันไปเจอ เอแคลร์ จือปาก และกลุ่มเพื่อนถ่ายคลิปไว้พอดี โดยวินเล่าว่าหิ้วกลับไปทั้งหมด 5 กล่อง จัดการกินบนรถไป 2 กล่อง ส่วนที่เหลือเก็บไว้กินวันหลัง
วินยังย้ำอีกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่คอนเทนต์ แต่เป็นเรื่องจริง เพราะปกติก็มีห่ออาหารจากงานต่างๆ กลับบ้านอยู่แล้วตามระดับความหิว พร้อมนิยามตัวเองว่าเป็นคนมัธยัสถ์และใช้เงินเป็น ซึ่งคนรอบตัวก็รู้กันดีว่าตัวตนจริงๆ เป็นแบบนี้แหละ
เอ็นดูความหิวชนะทุกสิ่งจริงๆ ใครจะไปคิดว่าลุคคุณหนูแบบนี้จะสายห่อตัวจริง!