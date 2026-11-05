อลิสสาเริ่มสงสัย! ภากรหวังฮุบนามสกุลทยาวัตใน ตะวันลวง ตอนที่ 9
ดราม่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ สำหรับ ตะวันลวง เมื่อรวีและภากรเข้าไปเกี่ยวข้องกับการที่ประจักษ์ล้มเข้าโรงพยาบาลกะทันหัน งานนี้ทำให้อลิสสาเริ่มเอะใจว่าภากรอาจจะมีแผนการบางอย่างที่ต้องการจากประจักษ์
บอกเลยว่าฝั่งภากรก็ไม่ยอมแพ้ เพราะเป้าหมายชัดเจนคือการเอานามสกุล “ทยาวัต” มาเป็นของตัวเองให้ได้ ส่วนอลิสสาก็สู้กลับด้วยการมุ่งมั่นสืบหาความจริงให้เจอ ในขณะที่รวีก็พยายามปกป้องน้องชายแบบสุดตัวจนถึงขั้นหลอกตัวเองไปพร้อมๆ กัน
เรื่องราวความรักสามเส้าที่วนมาถึงทางแยกแบบนี้ ถึงเวลาที่อลิสสาจะต้องเลือกหรือไม่ ตอนที่ 9 ออกอากาศวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3
เอาจริงนะ เกมความโลภครั้งนี้ใครจะชนะ หรือสุดท้ายจะพังกันหมดทั้งสามคน?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก