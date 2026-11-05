เบลล่า ราณี เข้าให้ปากคำ บก.ปอศ. ปมบริจาค 1 ล้านบาท
เรื่องนี้ทำเอาหลายคนจับตามองสุดๆ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2026 เวลา 20.00 น. เบลล่า ราณี แคมเปน เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ บก.ปอศ. เพื่อให้ข้อมูลและปากคำในฐานะพยานเกี่ยวกับปมการบริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิองค์กรทำดีของ บุ๋ม ปนัดดา
ทางด้าน พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการ บก.ปอศ. ได้เปิดเผยสั้นๆ ว่าในขณะนั้น เบลล่า ราณี กำลังอยู่ในขั้นตอนการให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
งานนี้จะออกมาเป็นยังไง หรือมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติม ต้องรอลุ้นกันต่อเลย
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก