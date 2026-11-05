เอกชัย ศรีวิชัย ออกตัวแรง! ส่งกำลังใจให้ บุ๋ม ปนัดดา บอกคนทำดีย่อมมีความดี ส่วนเรื่องกฎหมายว่ากันไป
งานนี้มีคนซัพพอร์ต! เอกชัย ศรีวิชัย นักร้องลูกทุ่งและผู้จัด ออกมาส่งกำลังใจให้รุ่นน้องคนสนิทอย่าง บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ที่กำลังเผชิญมรสุมประเด็นร้อน โดยเอกชัยเผยว่าตัวเองเป็นคนโพสต์ให้กำลังใจตั้งแต่ตอนแรกแล้ว
ส่วนเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้น เอกชัยบอกว่าเรื่องจะผิดหรือถูกตามข้อกฎหมายนั้นไม่ทราบ ให้ไปว่ากันตามกฎหมายเลย แต่ในมุมของคนที่ทำความดีก็ต้องมีความดีแหละ ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าขอเป็นกำลังใจให้เต็มที่
ส่วนใครที่สงสัยว่าพี่เอกชัยตกใจกับข่าวนี้ไหม บอกเลยว่าไม่ เพราะช่วงนี้แทบไม่ได้เสพข่าวสารอะไรเลย เนื่องจากทุ่มเวลาทั้งหมดอยู่ในห้องอัดเสียงและปั่นงานซีจีภาพยนตร์จนไม่มีเวลาไปตามข่าวเรื่องอื่น
แหม... เป็นรุ่นพี่ที่น่ารักและซัพพอร์ตเก่งสุดๆ ใครทำดีก็ขอให้ได้ดีแบบที่พี่เขาว่าจริงๆ นะ
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก