โม อมีนา เปิดหมดเปลือก! เหตุผลที่ต้องลดน้ำหนัก เพราะโดนทักว่าท้องจนเสียโอกาสรับงาน
ใครจะไปคิดว่าเรื่องฮอร์โมนจะส่งผลต่อการทำงานได้ขนาดนี้ เมื่อนักแสดงสาว โม อมีนา ออกมาแชร์ประสบการณ์ตรงว่าเคยถูกทักเรื่องรูปลักษณ์บ่อยมากจนคนสงสัยว่ากำลังตั้งครรภ์อยู่หรือเปล่า ซึ่งความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้กระทบแค่ความมั่นใจ แต่ลามไปถึงเรื่องงาน เพราะมีผู้จัดละครที่สนใจจะจ้างเธอไปเล่นซีรีส์ แต่สุดท้ายไม่กล้าติดต่อมาเพราะรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปนั่นเอง
งานนี้คุณโมเลยตัดสินใจหันมาดูแลตัวเองอย่างจริงจังเพื่อปรับลุคให้เป๊ะ พร้อมต้อนรับวัย 40 ปี โดยในช่วงปลายปีนี้เธอสามารถลดน้ำหนักลงไปได้ถึง 10 กิโลกรัมแล้ว ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าการลดน้ำหนักครั้งนี้ไม่ง่ายเลย เพราะปัญหาไม่ได้เกิดจากการกินเยอะ แต่เป็นเรื่องของระบบฮอร์โมนที่ทำให้ร่างกายบวมและลดน้ำหนักได้ยาก
ส่วนเคล็ดลับความปังครั้งนี้ นอกจากจะคุมอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอแบบต้องวางแผนเวลานอนอย่างจริงจังเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าแล้ว เธอยังยอมรับว่ามีตัวช่วยอย่างปากกาลดน้ำหนักด้วย
บอกเลยว่าใจสู้มาก เพราะการต้องมาโดนทักว่าท้องทั้งที่ไม่ได้ท้อง แถมยังเสียงานเพราะเรื่องนี้เป็นใครก็คงยอมไม่ได้ แล้วทุกคนล่ะ เคยโดนทักในสิ่งที่ไม่ได้เป็นจนเสียเซลฟ์กันบ้างไหม?