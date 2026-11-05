แอลลี่สร้างเรื่อง! โกอินเตอร์ฮอลลีวูดใน Perfect Girl พร้อมของขวัญยาดมสุดพิเศษให้เพื่อนร่วมงาน
ปังไม่ไหว! แอลลี่ ศิลปินสาวไทยของเราก้าวไปอีกขั้นด้วยการโกอินเตอร์สู่ระดับฮอลลีวูดในโปรเจกต์ที่ชื่อว่า “Perfect Girl” งานนี้เจ้าตัวบอกเลยว่ากว่าจะได้บทมาไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องผ่านการออดิชั่นสุดหิน คัดเลือกกันหลายรอบ แถมคู่แข่งก็ดุเดือดจนนาทีที่รู้ว่าผ่าน แอลลี่ยอมรับตรงๆ ว่าแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยทีเดียว
ความจึ้งของงานนี้คือการได้ร่วมงานกับคนดังระดับโลกที่เจ้าตัวปลื้มมานาน ทั้ง โซมิ ศิลปิน K-POP ไอดอลในดวงใจ และ โชจู นักแสดงชื่อดัง
ส่วนบรรยากาศการทำงานก็คือดีย์ แอลลี่เล่าว่าช่วงถ่ายทำทุกคนสนิทกันมาก เพราะต้องซ้อมเต้นและทำกิจกรรมร่วมกันจนรู้สึกเหมือนเป็นสมาชิกในวงเดียวกันจริงๆ และที่น่ารักคือความใส่ใจในความเป็นไทย เพราะแอลลี่รับหน้าที่เป็นตัวแทนวัฒนธรรม สั่งอาหารไทยและขนมไทยมาให้เพื่อนๆ นักแสดงได้ลิ้มลอง
แต่ที่พีคสุดคือของขวัญวันปิดกล้องเพราะแอลลี่เตรียม “ยาดม” ที่ทำลวดลายพิเศษเป็นรูปหน้าตัวเองมอบให้เป็นของที่ระลึก คือถ้าจะนำเข้ายาดมไทยสู่ฮอลลีวูด ต้องยกให้แอลลี่เป็นตัวตึงแล้วล่ะ