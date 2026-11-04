สมุทร แก้ววัน (SAMUI) จัดเต็ม! ศิลปิน White Music แปลงร่างเป็น Michael Jackson ฉลองฮาโลวีน แฟนไทยเทศอึ้ง!
ไม่ใช่แค่ชุดที่เหมือนเป๊ะเท่านั้น แต่เขาทุ่มเทกับการแสดงท่าเต้นและอินเนอร์ทุกรายละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าเอนตัวอันเป็นเอกลักษณ์จากเพลง Smooth Criminal ที่ปรากฏในตอนท้ายของคลิป ซึ่งสร้างความฮือฮาได้อย่างมาก
ทันทีที่คลิปถูกเผยแพร่ออกไป ความคิดเห็นจากแฟนๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศก็หลั่งไหลเข้ามาอย่างท่วมท้น หลายคนบอกว่าแค่เห็นชุดและท่าเต้นก็รู้ทันทีว่าเป็น Michael Jackson และยกให้เป็นการแสดงความเคารพที่ทำออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆ SAMUI ไม่ได้มาเล่นๆ อย่างแน่นอน เพราะแฟนคลับพร้อมใจกันให้คะแนนเต็ม 100 จาก 10 เลยทีเดียว
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก