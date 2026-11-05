เอ๊ะยังไง! แฟนคลับสงสัย 'มาริโอ้-แต้ว' หายไปจากปฏิทินช่อง 3 ปี 2027 หรือจะผันตัวเป็นอิสระ?
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลทันที หลังจากมีการเปิดเผยภาพปฏิทินปีใหม่ 2027 ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 แต่ดันไม่มีรูปของ มาริโอ้ เมาเรอร์ และ แต้ว-ณฐพร เตมีรักษ์ สองพระนางแถวหน้าของช่องโผล่มาให้เห็นเลย ทำเอาแฟนคลับหลายคนถึงกับช็อกและตั้งคำถามกันรัวๆ
งานนี้ชาวเน็ตไม่ปล่อยผ่าน รีบตั้งกระทู้และคอมเมนต์สงสัยกันยับว่า ทั้งคู่ผันตัวไปเป็นนักแสดงอิสระแล้วหรือเปล่า ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าการหายไปครั้งนี้อาจจะเป็นสัญญาณชัดเจนที่บ่งบอกว่าสัญญาของทั้งคู่กับทางช่องสิ้นสุดลงแล้ว
เอาจริงถ้าหายไปทั้งคู่แบบนี้มันน่าคิดนะ ใครมีความเห็นยังไงลองมาเม้าท์กันหน่อย!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก