รวมเพลงใหม่ฉ่ำๆ เจเจ-บิวกิ้น คัมแบ็กโหมดคลั่งรัก พร้อมลิสต์ซิงเกิลล่าสุดจากตัวแม่ตัวพ่อ
คัมแบ็กแบบตัวตึง! JAYLERR หรือ เจเจ-กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม จากค่าย GX10 ASIA แท็กทีมน้องชายสุดซี้ BILLKIN หรือ บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล กลับมาร่วมงานกันในซิงเกิล “Golden Retriever” ที่รอบนี้มาในโหมดหนุ่มไทป์หมาโกลเด้นสุดคลั่งรัก ทั้งขี้อ้อนและซื่อสัตย์ ซึ่งได้ แอ้ม อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์ และ โฟร์ ประทีป สิริอิสสระนันท์ มาช่วยปั้นเนื้อร้องและทำนองให้ดูอบอุ่นสดใส บอกเลยว่าความเคมีเข้ากันของคู่นี้คือที่สุด
ทางด้าน ส้ม มารี นักร้องและนักแสดงสาว ก็ร่วมงานกับ Star Hunter Entertainment เป็นครั้งแรกในเพลง “ขังหัวใจ” (Cage) ซึ่งเป็นเพลงประกอบซีรีส์ WeTV Original เรื่อง “ข่มขลัง” (Khom Khlang The Series) โดยส้มลงมือแต่งเนื้อร้องร่วมกับโปรดิวเซอร์คู่ใจอย่าง เอ็กซ์ ศักดิธัช ตูวิเชียร ซึ่งเลือกใช้คำเปรียบเปรยแทนการพูดถึงเรื่องไสยศาสตร์ตรงๆ
สายกวนและสายมั่นจัดเต็ม
มาที่ฝั่ง XOXO Entertainment บ้าง กับ PlusOne ดูโอ้ที่ประกอบด้วย ก้อง ชลนิธิ ธรรมสาร และ ซินเวีย วุฒิเมศร์ กีรติวัฒนารุจน์ ที่ปล่อยซิงเกิลที่สอง “งอน” เล่าเรื่องราวการรับมือกับแฟนสาวสายงอนในสไตล์กวนๆ โดยมี JAP The Richman Toy เป็นโปรดิวเซอร์ และได้ TangBadVoice มาร่วมฟีเจอริ่งเพิ่มความสนุก
ส่วน JANEYEH หรือ เจนเย่-เมธิกา จีรนรภัทร ก็กลับมาทวงพื้นที่หัวใจด้วยเพลง “Apple Candy” เพลงป๊อปสดใสที่โชว์ความมั่น ขี้เล่น และเซ็กซี่แบบพอดีๆ โดยมี MAYOJAMES เป็นโปรดิวเซอร์ และได้ GALCHANIE มาร่วมแต่งเนื้อร้องให้เพลงมีเสน่ห์ชวนฟัง
บอกรักแบบละมุนและพรหมลิขิต
สายละมุนต้องฟัง ไข่มุก เพ็ญสินี จากค่าย PSN BAND กับเพลง “บุญเสมอ” ที่พูดถึงวาสนาและพรหมลิขิต โดยได้ JC Janez หรือ เจนจิรา เฉียงเอก มาเขียนเนื้อร้องให้ ซึ่งไข่มุกบอกว่าการร่วมงานกับ JC Janez เป็นเกียรติมาก เพราะภาษาในเพลงมีพลังและสื่อถึงความรักที่เหนือกาลเวลาได้อย่างลงตัว
ปิดท้ายด้วย ป๊อบ ภัทรพล และ ไตเติ้ล ธนธร นักแสดงนำจากซีรีส์ “THE CROW CLUB อีกาสมาคม” ตอน “เสียงฉันในฝันเธอ” ที่ส่งเพลง “พูดออกไป (Shout out!)” มาเป็นตัวแทนคน Introvert บอกรักแบบเรียบง่ายแต่จริงใจ ทำเอาคนฟังเขินตัวบิดไปตามๆ กัน
เพลงเยอะขนาดนี้ จะเริ่มกดฟังเพลงไหนก่อนดี?