รีวิว คุณชายน์ (The Cliche) หนังล้อเลียนความน้ำเน่าที่ดูเพลินแบบกวนๆ
เตรียมตัวขำกับความเว่อร์วังใน คุณชายน์ (The Cliche) เรื่องราวของ ชู้ต ที่ต้องทำงานชดใช้ความเสียหายที่ตัวเองก่อ โดยมี น้ำ แฟนสาวเจ้าของร้านทำผมและติ่งละครตัวยงคอยซัพพอร์ต จากคนที่ไม่เชื่อในโลกละคร ชู้ตต้องมาเรียนรู้ว่าเบื้องหลังความน้ำเน่าอาจมีความฝันและความหวังของคนซ่อนอยู่
ความสนุกของเรื่องนี้คือการที่หนังไม่ปฏิเสธความน้ำเน่า แต่เลือกจะล้อให้สุดทาง ไม่ว่าจะเป็นการบีบน้ำตาแบบทันใจ การปลอมตัวที่เนียนเกินเบอร์ หรือพล็อตรักที่เน้นความเข้าใจผิดและความบังเอิญ ซึ่งชื่อภาษาอังกฤษอย่าง The Cliche ก็บอกชัดว่าหนังต้องการสื่อถึงแก่นของเรื่องที่ว่า แม้พล็อตจะซ้ำซากหรือเชยแค่ไหน แต่ละครเหล่านี้ก็ยังเป็นพื้นที่มอบความสุขและให้คนได้หลบหนีจากชีวิตจริง
เคมีพระนางและสีสันจากตัวละครสมทบ
ถ้าพูดถึงการแสดง จ๋าย อิชณน์กร ที่รับบทชู้ต และ มายด์ อาทิตยา ในบทน้ำ อาจจะมีบางจังหวะที่เคมีดูเขินๆ หรือดูแข็งไปบ้าง โดยเฉพาะฉากหวานๆ ที่ยังไม่กลมกล่อมเท่าพาร์ตตลก แต่ความน่ารักคือการที่ได้เห็นคนสองคนที่มองโลกต่างกันค่อยๆ เข้าใจกันมากขึ้น
จุดที่ต้องชมคือเหล่าตัวละครในโลกละครที่คาแรกเตอร์จัดจ้านมาก โดยเฉพาะ อ๊ะอาย กรณิศ ในบทข้าวเปลือก และตัวละครสายคุณหนูผู้ร้ายที่ช่วยเติมสีสันได้ดี รวมถึงนักแสดงรุ่นใหญ่อย่าง ดู๋ สัญญา และ รัดเกล้า อามระดิษ ที่ช่วยให้หนังมีน้ำหนัก ไม่ได้มีแค่มุกตลก แต่ยังชวนให้คิดถึงความหมายของคนทำงานเบื้องหลังด้วย
โดยรวมแล้วเป็นหนังไทยเบาสมองที่กำกับโดย ชัชวาล วิศวบำรุงชัย ซึ่งดึงเอาความเชยและความเว่อร์มาเล่าได้มีอารมณ์ขัน ใครอยากหาอะไรดูง่ายๆ มีทั้งเสียงหัวเราะและความรักแบบจัดเต็มคือตอบโจทย์
ปักหมุดรอชม คุณชายน์ (The Cliche) วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2026 เวลา 20.00 น. ทางช่อง True Thai Film (236) และแอปทรูวิชั่นส์ นาว
ว่าแต่มีใครยังติดใจพล็อตตบจูบหรือปลอมตัวแบบนี้อยู่บ้างไหม สารภาพมาซะดีๆ!