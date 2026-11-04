เตรียมจ่ายเพิ่ม! ลือ Spotify จะปล่อยฟีเจอร์ AI รีมิกซ์เพลง ก.พ. 2027 แต่ต้องเสียเงินเพิ่ม
มีข่าวลือว่า Spotify เตรียมเปิดตัวฟีเจอร์ AI สำหรับรีมิกซ์และสร้างเพลงคัฟเวอร์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2027 โดยอาจมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม 4–5 ดอลลาร์ หรือประมาณ 136–170 บาท นอกเหนือจากค่าสมาชิกแพ็กเกจ Premium เดิม
ทาง Spotify เคยประกาศแผนเรื่องฟีเจอร์พลัง AI นี้ไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้ว และตามรายงานของ Financial Times ที่อ้างแหล่งข่าว การเปิดตัวอาจจะตั้งใจให้ตรงกับงานประกาศรางวัล Grammy Awards ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ หรือไม่ก็ภายในไตรมาสแรกของปี 2027 อย่างไรก็ตาม รายละเอียดเรื่องราคาและวันเปิดตัวที่แน่นอนยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ
เงินถึงแต่คนไม่เอา?
แผนนี้ดูเหมือนจะมีการให้ผลตอบแทนกับศิลปินที่อนุญาตให้นำเพลงไปใช้ประมวลผลด้วย AI ซึ่งมีนักวิเคราะห์ประเมินว่า ผู้ใช้ Premium ในสหรัฐฯ ประมาณ 7–8% จากทั้งหมดราว 75 ล้านคน น่าจะยอมควักเงินจ่ายเพิ่มเพื่อใช้งานฟีเจอร์นี้
แต่ฝั่งคนฟังดูจะไม่ค่อยต้องการเครื่องมือนี้ เพราะกระทู้ใน Reddit ที่ตอบรับรายงานของ Financial Times เต็มไปด้วยความคิดเห็นเชิงลบ บางคนตั้งคำถามว่าใครต้องการฟีเจอร์นี้ และมีการแนะนำให้ย้ายไปใช้บริการสตรีมมิงเพลงค่ายอื่น ส่วนตามรายงาน การทำให้ศิลปินยอมเข้าร่วมอาจกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่า