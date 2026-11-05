เคน ภูภูมิ ไม่นอยด์! ดราม่านากี 3 ลั่นตัดฉาก แต้ว ณฐพร ออกก็ไม่เสียรสชาติ
เคน ภูภูมิ ออกมาเปิดใจถึงกระแสดราม่าของภาพยนตร์ นาคี 3 ที่กำลังโดนวิจารณ์ยับ ทั้งเรื่องรายได้ รวมถึงการใช้ CG และ AI เข้ามาแต่งเติมจนกลายเป็นประเด็นร้อน โดยเฉพาะข่าวลือที่ว่ามีการตัดฉากของ แต้ว ณฐพร ออกจากหนัง
งานนี้หนุ่มเคนบอกเลยว่าไม่นอยด์สักนิด เพราะมองว่าแฟรนไชส์นาคีพาตัวเองและทีมงานมาไกลมาก และประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้ว ส่วนเรื่องที่มีคนชอบบ้าง หรือมองว่าดรอปลงจากภาคก่อน ก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาเพราะมุมมองคนดูไม่เหมือนกัน แต่คอนเฟิร์มว่าตอนทำงานทุกคนใส่เต็มที่แน่นอน
ส่วนประเด็นการตัดต่อและกระแสข่าวการใช้ AI แต่งเติมฉาก รวมถึงการตัดฉากของ แต้ว ณฐพร ออก เคนเผยว่าเพิ่งได้เห็นพร้อมกับทุกคนในวันรอบกาล่า และในมุมของเขามองว่าการตัดฉากดังกล่าวออกไปไม่ได้ทำให้เสียอรรถรสในการรับชมเลย เพราะในเรื่องยังมีฉากสเกลใหญ่และองค์ประกอบอื่นๆ ให้ดูอีกเพียบ
ปิดท้ายด้วยการชวนแฟนๆ ให้ลองไปสนับสนุนภาพยนตร์เรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์กันต่อ