ฉลอง 10 ปีศิลปินเดี่ยว! ทิฟฟานี ยัง ขนเพลงฮิตสะกดใจแฟนคลับไทยในคอนเสิร์ต Edge of Calm
จบลงแบบสวยสับและเต็มไปด้วยความรัก สำหรับคอนเสิร์ต “Tiffany Young: Edge of Calm Tour in Bangkok” ของศิลปินสาว ทิฟฟานี ยัง ที่บุกมามอบความสุขให้เหล่ายองวอนและโซวอนชาวไทย ณ UOB LIVE ชั้น 6 ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ งานนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษสุดๆ เพราะเป็นการฉลองครบรอบ 10 ปีในฐานะศิลปินเดี่ยว โดยมี Kpopmerch เป็นผู้จัดงาน
เปิดสเตจมาก็สร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยเพลง Codes ที่สะกดทุกสายตาตั้งแต่โน้ตแรก บอกเลยว่าจึ้งมาก จากนั้นก็ไหลลื่นต่อด้วยเพลง Halfway Honest และ Moment ก่อนที่ทิฟฟานีจะโปรยเสน่ห์ด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจ ทักทายแฟนๆ แบบเป็นกันเอง แถมมีลูกอ้อนบอกว่าคิดถึงทุกคนสุดหัวใจ ทำเอาแฟนคลับละลายกันเป็นแถว
ช่วงท้ายคอนเสิร์ตเอนเนอร์จี้ยังพุ่งปรี๊ด พาทุกคนลุกขึ้นมาแดนซ์กระจายในเพลง I Just Wanna Dance ก่อนจะปรับมู้ดให้ละมุนใจกับเพลง Summer's Not Over และปิดท้ายค่ำคืนนี้ด้วยความซึ้งระดับสิบ เมื่อแฟนๆ ทำเซอร์ไพรส์โปรเจกต์แบนเนอร์ข้อความ “Where the world gets loud, you are our calm.” ซึ่งแปลว่าในวันที่โลกวุ่นวาย คุณคือความสงบของพวกเรา
ตบท้ายด้วยเพลงระดับตำนานอย่าง 다시 만난 세계 (Into The New World) ของ Girls’ Generation ที่ทำเอาทั้งทิฟฟานีและแฟนคลับตื้นตันจนน้ำตาคลอ เป็นการปิดโชว์ที่ทิ้งความประทับใจไว้แบบเต็มสิบไม่หัก
ใครพลาดรอบนี้บอกเลยว่าเสียดายแทนมาก เพราะความครบเครื่องทั้งเสียงและโชว์คือที่สุดจริงๆ แล้วเพื่อนๆ ประทับใจเพลงไหนที่สุดในคอนนี้?