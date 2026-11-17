วู้ดดี้เปิดตัวรายการ 'สวยต้องสู้' ชิงสิทธิ์ศัลยกรรมเปลี่ยนชีวิต
เตรียมตัวให้พร้อมเพราะ WOODY WORLD เพิ่งเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดกับรายการเรียลลิตี้ที่ชื่อว่า “สวยต้องสู้!!! BEAUTY FIGHTER” ซึ่งงานนี้ไม่ได้แค่มานั่งสวยๆ แต่เป็นการเปิดสมรภูมิให้คนที่เชื่อว่าโอกาสเปลี่ยนชีวิตต้องได้มาจากการลงสนามและสู้ด้วยตัวเอง
กติกาก็คือต้องเฟ้นหานักสู้เข้าสู่สังกัด เพื่อไปลุยกับ Mission และการ Pitching สุดท้าทาย โดยมีลุ้นคว้าสิทธิ์การศัลยกรรมที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิต ซึ่งบอกเลยว่างานนี้ไม่ได้ใช้แค่หน้าตาเป็นเดิมพัน แต่ต้องงัดทั้งตัวตน ความสามารถ และความมั่นใจออกมาสู้ให้เต็มที่ถึงจะคู่ควรกับโอกาสนี้
เอาจริงคือคอนเซปต์น่าสนใจมาก เพราะเปลี่ยนเรื่องความสวยให้กลายเป็นเรื่องของการต่อสู้และพิสูจน์ตัวเอง ใครที่คิดว่าตัวเองใจสู้และอยากเปลี่ยนลุคใหม่ด้วยความสามารถ ลองดูว่างานนี้จะเข้มข้นขนาดไหน
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก