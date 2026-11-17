น้องอันดามันบุกเยี่ยมบุ๋ม ปนัดดา รอบสอง แต่คุณยายยังไม่มาโผล่
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2026 อันดามัน วงศ์ผู้ดี หรือน้องอันดามัน ลูกสาวคนโตของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เดินทางไปเยี่ยมแม่ที่ทัณฑสถานหญิงกลางเป็นครั้งที่สอง หลังจากที่เคยมาเยี่ยมครั้งแรกไปเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พร้อมกับทนายเพชร
รอบนี้พิกัดคือหน้าอาคารเยี่ยมญาติ น้องอันดามันลงจากรถด้วยสีหน้าเรียบเฉยและสำรวม เดินตรงไปลงทะเบียนรอเข้าเยี่ยมรอบสี่เวลา 11.45 น. โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์หรือตอบคำถามสื่อที่มารอทำข่าวเลย ส่วนคุณยายประนอม วงศ์ผู้ดี มารดาของบุ๋ม ปนัดดา ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวว่ามาเยี่ยมด้วยหรือไม่ และทนายเพชรก็ไม่ได้มาด้วยเพราะติดงานว่าความที่จังหวัดกาฬสินธุ์
พอถึงเวลา 12.30 น. น้องอันดามันเดินออกมาพร้อมทีมทนายความด้วยสีหน้าปกติ พอสื่อถามว่าคุยอะไรกับคุณแม่บ้าง หรือมีอะไรฝากมาไหม เจ้าตัวไม่ตอบแต่ยิ้มเล็กน้อยก่อนขึ้นรถ ส่วนทนายความผู้หญิงที่มาด้วยก็บอกว่าไม่ขอให้ข้อมูลใดๆ โดยน้องอันดามันพูดทิ้งท้ายสั้นๆ ว่า "หนูไม่อยากโดนทนายดุ"
ส่วนความเคลื่อนไหวข้างในมีรายงานว่า บุ๋ม ปนัดดา ซึ่งถูกพิจารณาให้อยู่ในแดนระหว่างพิจารณาคดีและนอนที่เรือนนอนเพชรตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน สามารถปรับตัวได้ดี ใช้ชีวิตตามกิจวัตรของเรือนจำได้ปกติ ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ และไม่มีอาการเครียดวิตกกังวลจนเกินไป แถมยังไม่ได้ขอสิ่งใดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ด้วย