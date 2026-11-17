ทริคเด็ดฉบับตัวแม่! วิธีใช้แป้งกำจัดคราบน้ำมันบนเสื้อผ้าให้หายวับ
เวลาที่เราทำน้ำมันหกใส่เสื้อยืด เสื้อเชิ้ต หรือกางเกงตัวโปรดในช่วงเวลากินข้าว มันให้ความรู้สึกเหมือนโลกจะถล่มทลายขนาดเล็กๆ เกิดขึ้นทันที แต่ก่อนจะตัดสินใจว่าเสื้อตัวนี้พังแล้ว หรือจะรีบพุ่งไปคว้าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแรงๆ มาใช้ อยากให้ลองใช้แฮกง่ายๆ จากทางบ้านด้วยการใช้ 'แป้ง' ซึ่งเป็นของที่มีแทบทุกครัวเรือน
หลักการทำงานของแป้งคือการทำหน้าที่เป็นตัวดูดซับ ซึ่งจะช่วยดึงเอาน้ำมันส่วนหนึ่งออกจากเส้นใยผ้าก่อนที่มันจะซึมลึกเข้าไปมากกว่าเดิม ทริคนี้จะได้ผลดีเป็นพิเศษเมื่อใช้กับคราบที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่และต้องการการจัดการอย่างรวดเร็ว
ข้อห้ามและขั้นตอนการกำจัดคราบ
สิ่งที่หลายคนมักทำผิดพลาดบ่อยที่สุดเวลาเจอรอยเปื้อนน้ำมันคือการ 'ถู' บริเวณนั้น ซึ่งการถูจะยิ่งส่งผลเสียเพราะทำให้น้ำมันกระจายตัวและซึมลึกเข้าไปในเส้นใยผ้ามากขึ้นกว่าเดิม
วิธีที่ถูกต้องคือให้ใช้แป้งปริมาณเล็กน้อยโรยทับบริเวณที่มีคราบน้ำมัน แล้วปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 15 ถึง 30 นาที เพื่อให้แป้งได้ดูดซับความมันและช่วยให้คราบหลุดออกได้ง่ายขึ้น หลังจากนั้นให้สะบัดผ้าเบาๆ หรือใช้แปรงปัดแป้งออก จากนั้นจึงใช้ผลิตภัณฑ์ล้างจานแต้มลงบนจุดนั้น เนื่องจากน้ำยาล้างจานถูกออกแบบมาเพื่อสลายไขมันโดยเฉพาะ ก่อนจะนำเสื้อผ้าไปซักตามคำแนะนำบนป้ายแคร์ลาเบลของชุดนั้นๆ
ปัจจัยที่มีผลต่อความสะอาด
ความสำเร็จในการกำจัดคราบด้วยวิธีนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งประเภทของเนื้อผ้า ปริมาณน้ำมันที่หกใส่ และระยะเวลาที่คราบนั้นติดอยู่บนผ้า หากเป็นผ้าที่ละเอียดอ่อน เช่น ผ้าไหม หรือผ้าที่มีเส้นใยบางเป็นพิเศษ ต้องใช้ความระมัดระวังในการทำและปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลรักษาผ้าอย่างเคร่งครัด
จุดที่สำคัญที่สุดคือ 'ความเร็ว' เพราะคราบน้ำมันที่ยังสดใหม่จะมีโอกาสกำจัดออกได้ง่ายกว่าคราบที่ผ่านการซักมาแล้วหรือคราบที่ฝังแน่นจนติดกับเนื้อผ้าไปแล้ว ดังนั้นครั้งหน้าที่น้ำมันหกใส่เสื้อ อย่าเพิ่งสติแตก ให้ลองใช้ทริคแป้งในครัวดู เพราะของที่ใช้ทำอาหารทุกวันอาจกลายเป็นตัวช่วยเรื่องความสะอาดที่เหนือความคาดหมายก็ได้