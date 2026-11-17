ฟองนวลสู้ชีวิตมาก! ตู ต้นตะวัน ติวเข้มเตรียมเข้าเวียงแก้ว แต่ดันโดน เต ตะวัน ระแวงจนสั่ง วิน เมธวิน จับตา
งานนี้ ฟองนวล (ตู-ต้นตะวัน) ต้องสู้ชีวิตขั้นสุด เพราะต้องติวเข้มเตรียมความพร้อมก่อนจะก้าวเข้าสู่เวียงแก้ว โดยมีทีมโค้ชอย่าง หอมจัน (น้ำฝน สรวงสุดา), กองไท (เพิร์ธ-ธนพนธ์), ฟ้าฮ่าม (ภูวินทร์) และ จอมหาญ (โฟร์ท-ณัฐวรรธน์) คอยประกบให้คำแนะนำแบบใกล้ชิด
แต่บอกเลยว่าไม่ได้มาเล่นๆ เพราะ หอมจัน เข้มงวดกับ ฟองนวล มากกกก ต้องเรียนรู้ตั้งแต่การพูดจา การเดิน การถวายงาน ไปจนถึงกิริยามารยาทและธรรมเนียมการเข้าเฝ้าแบบเป๊ะทุกระเบียดนิ้ว จนตัวละครเริ่มมีอาการกังวลและกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีอย่างที่ตั้งใจไว้
ทว่าความพยายามไม่ทรยศใคร เพราะสุดท้าย ฟองนวล ก็ปรับตัวได้จนสามารถเข้าใกล้ เจ้าหลวงพญาไชยแสนลือ (กบ-ทรงสิทธิ์) ได้อย่างรวดเร็ว แต่จุดนี้แหละที่กลายเป็นปัญหา เพราะความใกล้ชิดดันไปกระตุกต่อมระแวงของ อินทราช (เต-ตะวัน) เข้าให้ จนถึงขั้นสั่งให้ เมืองฟ้า (วิน-เมธวิน) คอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของ ฟองนวล แบบไม่ให้คลาดสายตา
เตรียมลุ้นกันต่อว่าเรื่องราวจะพากันไปทางไหน แล้วฟองนวลจะต้องเจอกับอะไรอีกบ้าง ในซีรีส์ Scarlet Heart Ullavee ปาฏิหาริย์ข้ามกาลเวลา วันพุธที่ 18 และวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายนนี้ เวลา 20:30 น. ทางช่อง one31 หรือจะดูย้อนหลังผ่านแอป oneD ตอน 21:45 น. ก็ได้นะ
งานนี้จะรอดหรือจะร่วง หรือจะมีดราม่าอะไรให้เราได้หวีดกันอีก ต้องรอดู!