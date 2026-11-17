ส่องลูกทีมโค้ชคิ้ม The Voice Thailand 2026 รอบ Blind Auditions ขนมา 13 คนจุกๆ
รอบ Blind Auditions ของ The Voice Thailand 2026 ดุเดือดสมชื่อ เพราะโค้ชทั้งสี่คนอย่าง ก้อง สหรัถ สังคปรีชา, เจนนิเฟอร์ คิ้ม, โอ๊ต ปราโมทย์ ปาทาน และ จ๋าย อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี แย่งกันกดปุ่มกันสนั่นหวั่นไหว โดยเฉพาะทีมโค้ชคิ้มที่คว้าสมาชิกเข้าทีมไปได้ถึง 13 คน
เริ่มที่ EP.1 มี นัทบุญ บุญญาดา ตันตระกูล ที่ทำ 4 Chair ได้ในเพลงฝนตกไหม และ เจี๊ยบ ธัญวัตน์ สังฆะนะวิ สาวจากนครพนมที่โชว์เพลงซ่อนกลิ่น
ส่วน EP.2 ได้ มีอา นิภาพร คลทัศน์ อีกหนึ่งคนที่ทำ 4 Chair ได้สำเร็จในเพลง When We Were Young
EP.3 ได้ตัวตึงอย่าง โอเลี้ยง สยามพล สิงห์ชู อดีต The Voice Kids ที่กลับมาโชว์พลังเสียงในเพลงน้ำตาคาเบ้า และ มะปราง ณภัทร เรืองไวทย ที่มาในเพลง แอบหวัง
ทางด้าน EP.4 ทีมโค้ชคิ้มได้สายวิชาการมาเสริมทัพ ทั้ง แปม จันท์จุฑา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา สาวสายกฎหมายในเพลง Lately, นลิน นลินพร โควสุรัตน์ ผู้ช่วยทนายสาวกับเพลงนิโคติน และ ฟิล์ม อนันตญา นุโยค คุณครูที่มาโชว์เพลงมีชีวิตเพื่อคนอื่น
EP.5 ยิ่งเด็ด มีทั้ง ต้อง ภิญญดา สงวนสิน นักร้องคอรัสในเพลงไม่มีใคร, เอฟซาฮาร่า จิรภัทร ศรกล้า พ่อค้าไส้กรอกอีสานที่ร้องเพลงวาดไว้เพื่อลูกสาว และ พลับ มัชฌิมา เพชรทอง ครูสอนร้องเพลงที่ทำ 4 Chair ได้ในเพลง Don’t You Worry ’Bout a Thing
ปิดท้ายที่ EP.6 กับ แฮมมี่ เมณิริญณ์ ศศินันท์วรางกุล อดีตไอดอลสาวที่กลับมาทำสิ่งที่รัก และ เติร์ด ปุณณภา พูนฬส ที่ถ่ายทอดความเจ็บปวดผ่านเพลง ทนพิษบาดแผลไม่ไหว
บอกเลยว่าไลน์อัพทีมโค้ชคิ้มรอบนี้หลากหลายมาก มีครบทุกสายจริงๆ งานนี้ใครจะเป็นตัวเต็งในรอบต่อไป ต้องรอดูเลยว่าความปังจะทะลุเพดานแค่ไหน