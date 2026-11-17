ตัวแม่สร้างเรื่อง! น้ำตาล-ฟิล์ม เสกโรงละครจัดเต็ม NAMTAN FILM GLAMOROUS FANCON ฟินลืมนอน
งาน NAMTAN FILM GLAMOROUS FANCON เมื่อวันที่ 13 และ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่ง น้ำตาล ทิพนารี และ ฟิล์ม รชานันท์ สองนักแสดงสาวจาก GMMTV เนรมิตเวทีให้กลายเป็นโรงละครใหญ่ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางที่เปล่งประกายร่วมกัน โดยทั้งคู่จัดเต็มทั้งร้อง เต้น และการแสดงแบบไม่มีกั๊ก ให้แฟนๆ ได้สัมผัสเสน่ห์ครบทุกมิติ ทั้งความสง่างาม ความน่าหลงใหล และความทรงพลังสมชื่อความ Glamorous ของงาน
น้ำตาลและฟิล์มไม่ได้มาแค่โชว์ แต่ทุ่มเทลงไปช่วยดีไซน์ทุกส่วนของการแสดงอย่างพิถีพิถัน โดยร้อยเรียงเรื่องราวตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ทั้งคู่เดินกันคนละเส้นทาง จนกระทั่งโคจรมาพบกันและก้าวไปข้างหน้าด้วยกันในที่สุด งานนี้เลยไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตธรรมดา แต่เป็นห้วงเวลาที่ตระการตาด้วยโปรดักชัน แสง สี เสียง ที่จัดมาแบบอลังการเพื่อสร้างความประทับใจให้ทุกโสตสัมผัส
แขกรับเชิญตัวจี๊ดทำเวทีลุกเป็นไฟ
นอกจากโชว์หลักแล้ว งานนี้ยังมีเซอร์ไพรส์ที่ทำให้แฟนๆ กรี๊ดจนฮอลล์แตกกับ LUNAR ลูกสาวคนสวยของน้ำตาล ที่โชว์ซิงเกิลเดี่ยวครั้งแรกบนเวทีนี้ ทำเอาคุณย่าคุณยายใจฟูกันถ้วนหน้า แถมยังมีทัพแขกรับเชิญคนสำคัญที่ขนมาแบบจัดเต็มทั้งสองวัน
ทางฝั่งน้ำตาลได้เชิญคนสำคัญมาร่วมรังสรรค์โชว์อย่าง แม่ฮาย อาภาพร, ป๋อมแป๋ม นิติ ชัยชิตาทร, ก๊อตจิ ทัชชกร บุญลัภยานันท์, กอล์ฟ กิตติพัทธ์ ชลารักษ์ และ เจนนี่ ปาหนัน ส่วนฟิล์มก็ไม่น้อยหน้า ขนแขกคนสำคัญอย่าง ออฟ จุมพล, หวาย ปัญญ์ธิษา และ ป๊อปปี้ ชัชชญา มาสร้างความร้อนแรงจนเวทีลุกเป็นไฟ
ความในใจของสองสาวถึงแฟนคลับ
ช่วงเวลาซึ้งๆ ก็มีเมื่อน้ำตาลเปิดใจว่าทุกคนเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทาง พี่น้อง ครอบครัว และความสุข โดยบอกว่าไม่เคยคิดว่าจะมีคนรักมากขนาดนี้ และถือว่าโชคดีมากที่ได้มาเจอน้องผู้ร่วมเดินทางรวมถึงแฟนๆ ที่เป็นเหมือนลมใต้ปีกที่พาบินมาไกลถึงวันนี้ พร้อมขอตอบแทนด้วยทุกสิ่งที่ทำให้เห็นในโชว์
ด้านฟิล์มก็บอกว่าถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีฟิล์มและไม่มีน้ำตาลฟิล์มในวันนี้ พร้อมขอบคุณที่ทุกคนยังรักและเหนียวแน่น โดยสัญญาว่าจะพยายามพัฒนาตัวเองในทุกๆ อย่าง แม้จะเป็นสิ่งที่ต้องเปิดใจรับหรือเป็นเรื่องท้าทายที่ยากแค่ไหนก็จะทำให้ได้
สำหรับใครที่พลาดความฟินหรืออยากเก็บความทรงจำย้อนหลัง สามารถรับชมการแสดงย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2026 เวลา 10.00 น. ไปจนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2026 เวลา 23.59 น. ความยาว 330 นาทีต่อหนึ่งรหัสการรับชม ผ่านทางเว็บไซต์ Thaiticketmajor
บอกเลยว่าความ Glamorous ครั้งนี้ทำถึงมาก ใครที่ยังไม่จองตั๋วดูย้อนหลัง รีบกดให้ไวเลยนะ!