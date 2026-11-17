เตรียมใจให้พร้อม! Clockwork Motionless ดึง แม็ก The Darkest Romance มาเขย่าความเศร้าใน Live Session เพลงระหว่างลืม
Clockwork Motionless วงร็อกอัลเทอร์เนทีฟ ปล่อย Live Session เพลง “ระหว่างลืม” เวอร์ชั่นพิเศษที่ดึง แม็ก นักร้องนำจาก The Darkest Romance มาร่วมฟีเจอริง ซึ่งรอบนี้มาพร้อมซาวด์ดนตรีที่เข้มข้นและหนักหน่วงกว่าเวอร์ชั่นต้นฉบับ โดยได้พลังเสียงดุดันและกระแทกกระทั้นที่เป็นเอกลักษณ์ของแม็กมาช่วยเติมมิติใหม่ให้เพลงนี้ดิ่งลงไปอีกระดับ
จุดเริ่มต้นของเวอร์ชั่นนี้เกิดจาก กัน นักร้องนำของวงที่ตั้งคำถามว่า ถ้าเพลงนี้ไม่ได้ร้องด้วยเสียงของตัวเอง ใครที่จะพาคนฟังไปสัมผัสความรู้สึกที่หนักหน่วงกว่าเดิมได้ ซึ่งชื่อของแม็กคือคำตอบที่เขานึกถึง เพราะเชื่อว่าพลังการร้องของแม็กจะช่วยผลักดันอารมณ์เพลงให้ไปได้ไกลกว่าเดิม
ถ้าจะให้เทียบความต่าง สองเวอร์ชั่นนี้ให้ความรู้สึกคนละเรื่องเลย เพราะเวอร์ชั่นแรกเหมือนคนที่กำลังเศร้าอยู่เงียบๆ ท่ามกลางความทรงจำที่ลืมไม่ได้เสียที แต่ในเวอร์ชั่น Live Session นี้ให้ฟีลเหมือนเรากำลังตกอยู่กลางพายุแห่งความทรงจำที่โหมกระหน่ำ ทั้งอารมณ์และดนตรีที่ถาโถมเข้ามาอย่างรุนแรง แต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนมีเพื่อนมาร่วมเสียใจไปด้วยกัน
กันเล่าว่าดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับแม็กเสียที โดยพาร์ทดนตรีสมาชิกในวงช่วยกันเรียบเรียงและโปรดิวซ์ เพื่อนำเสนอความเป็น Clockwork Motionless ที่เป็น Post-Rock ผสมผสานกับความเป็น Industrial และ Metal ของแม็ก ทำให้เพลงนี้ดุดันกว่าเพลงก่อนๆ ของวง และเป็นการให้แฟนๆ ได้เสพดนตรีที่เข้มข้นถึงขีดสุด
ใครที่อยากสัมผัสความดาร์กแบบเต็มสูบ เข้าไปดูและฟัง “ระหว่างลืม - Clockwork Motionless Feat.Max The Darkest Romance 「 Another Version 」” ได้แล้วทาง YouTube: Genierock
บอกเลยว่าใครที่กำลังมูฟออนเป็นวงกลม เตรียมโดนกระชากอารมณ์จนจุกแน่นอน ใครฟังแล้วรู้สึกดิ่งระดับไหนมาแชร์กันหน่อย!