สิ้นสุดทางแฟน! แป้งโกะ ควง บิ๊ก อริยะ แต่งงานหวานหลังคบกันเกือบ 10 ปี
วงการเพลงมีเรื่องให้ยิ้มแก้มปริ เมื่อ แป้งโกะ จินตนัดดา ลัมะกานนท์ ศิลปินจากค่าย What The Duck ได้ฤกษ์ควงหวานใจนักธุรกิจหนุ่ม บิ๊ก อริยะ จิรวรา เข้าพิธีวิวาห์ไปเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2026 ที่โรงแรม Capella Bangkok โดยบรรยากาศในงานเป็นแบบเรียบง่ายแต่อบอุ่น มีเพียงครอบครัวและเพื่อนสนิททั้งในและนอกวงการมาร่วมยินดี
กว่าจะถึงวันนี้ทั้งคู่ปลูกต้นรักกันมานานเกือบ 10 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่นาน แป้งโกะเพิ่งจะลงอินสตาแกรมอวดโมเมนต์สุดฟินตอนถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่ฮอกไกโดให้แฟนๆ ได้ตาร้อนกันไปรอบหนึ่งแล้ว ใครที่อยากเห็นความน่ารักของบ่าวสาวคู่นี้ ตามไปส่องได้ที่แฮชแท็ก #pangsbigday เลย
คบกันนานขนาดนี้ ในที่สุดก็ได้เลื่อนสถานะเป็นคู่ชีวิตอย่างเป็นทางการสักที ยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยจริงๆ ค่ะ
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก