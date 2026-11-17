ปุยนุ่น ยอมรับเรื่องจริง! เคลียร์ดราม่าคลิปหลุดอดีต ยันตอนนี้โสดสนิท
ปุยนุ่น วรางค์ศิริ และ บิ๊นท์ สิรีธร ควงคู่กันออกมาเคลียร์ใจแบบหมดเปลือกเกี่ยวกับประเด็นร้อนที่มีการขุดคลิปและภาพเรื่องส่วนตัวในอดีตของปุยนุ่นจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง โดยปุยนุ่นยอมรับแบบแมนๆ ว่าเรื่องราวที่ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นเป็นเรื่องจริง
ยอมรับอดีตแต่ย้ำว่าตอนนี้โสด
ปุยนุ่นชี้แจงว่าที่ผ่านมาเงียบไปเพราะไม่สามารถออกมาพูดได้ เนื่องจากเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องและกังวลว่าเรื่องนี้ไม่ได้กระทบแค่ตัวเอง แต่ยังส่งผลเสียไปถึงหลายส่วน จึงขอใช้พื้นที่สื่อชี้แจงให้ชัดเจน โดยยอมรับว่าคลิปดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งในปัจจุบันความสัมพันธ์นั้นได้ยุติลงแล้ว และยืนยันว่าตอนนี้ตนเองโสดสนิท ส่วนกับอดีตคนรักยังคงเป็นเพื่อนและพี่น้องที่ดีต่อกัน
นอกจากนี้ยังเล่าถึงความสัมพันธ์ในอดีตว่าคบหากันมานานถึง 7 ปี จนเปรียบเหมือนเพื่อนสนิทที่รู้ใจกันทุกซอกทุกมุม รู้แม้กระทั่งมุมไหนที่ถ่ายรูปออกมาสวย ส่วนปัจจุบันยังมีการติดต่อกันบ้างในลักษณะของการจ้างงานให้ถ่ายรูปให้ แต่ย้ำอีกครั้งว่าสถานะปัจจุบันคือโสด
เคลียร์สเปกความรักและความรู้สึก
สำหรับประเด็นที่ถูกวิจารณ์ว่าชอบเฉพาะทอมผมสั้น ปุยนุ่นได้อธิบายว่าทอมก็มีหัวใจเหมือนทุกคน และแฟนเก่าของตนเองก็มีทั้งช่วงที่ผมสั้นและผมยาว สิ่งที่สำคัญกว่าทรงผมคือตัวตนของกันและกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้รักกันจริงๆ พร้อมยืนยันชัดเจนว่าตนเองชอบผู้หญิง
ปุยนุ่นยังเปิดใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกระทบจิตใจจนน้ำตาไหล ไม่ใช่เพราะเสียใจที่มีคนพูดถึงเรื่องไม่จริงในปัจจุบัน แต่รู้สึกซาบซึ้งที่แฟนคลับหรือ "น้องทอง" หลายคนเข้ามาช่วยแก้ต่างให้ ซึ่งทำให้รู้สึกเหมือนเหตุการณ์เดจาวูในช่วงที่ตัวอย่างซีรีส์ออก แล้วถูกตัดสินว่าไม่เหมาะสมกับบทผู้หมวดภีมจนมีคนบอกให้ถอนตัว
บทเรียนความแข็งแกร่งและกำลังใจจากพาร์ทเนอร์
ปุยนุ่นบอกว่าการผ่านเหตุการณ์หนักๆ มาหลายครั้งทำให้ตนเองแข็งแกร่งขึ้น จากที่เมื่อก่อนอาจจะร้องไห้นานเป็นเดือน แต่ปัจจุบันสามารถจัดการความรู้สึกและกลับมาเป็นคนใหม่ได้เร็วขึ้น พร้อมขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้พื้นที่ในการพูดเพื่อให้ทุกอย่างคลี่คลายและสามารถกลับไปลุยงานกับบิ๊นท์ได้อย่างมีความสุข
ด้าน บิ๊นท์ สิรีธร มองว่าการถูกจับตามองเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องปกติของอาชีพนี้ ซึ่งต้องพูดคุยและเปิดเผยกันตามความเหมาะสม โดยในฐานะพาร์ทเนอร์ได้ให้กำลังใจปุยนุ่นผ่านการพูดคุยและช่วยกันแก้ปัญหาด้วยการพูดความจริง เพราะเชื่อว่าสุดท้ายแล้วความจริงจะเป็นสิ่งที่ปกป้องเราได้ทุกอย่าง
แหม... เคลียร์ชัดขนาดนี้ ก็น่าจะเลิกขุดได้แล้วนะ ให้เขากลับไปลุยงานคู่กันให้ฉ่ำเถอะ!