คริส แพรตต์ สแตนบายรอรีเทิร์น Guardians of the Galaxy 4 ถ้า เจมส์ กันน์ โอเค!
ความหวังที่จะได้เห็น Guardians of the Galaxy ภาค 4 กลับมาเปล่งประกายอีกครั้งในหมู่แฟนๆ หลังจากมีข่าวว่า เจมส์ กันน์ และ ปีเตอร์ ซาฟราน ลงจากตำแหน่งหัวเรือใหญ่ของดีซี เพื่อไปโฟกัสโปรเจกต์ส่วนตัวในอนาคต ซึ่งการที่ เจมส์ กันน์ เป็นอิสระจากข้อผูกมัดกับสังกัดเดิม ทำให้โอกาสที่จะกลับมาลุยงานกับมาร์เวลเปิดกว้างขึ้น
ล่าสุด คริส แพรตต์ นักแสดงนำของไตรภาคนี้ ให้สัมภาษณ์กับ MovieZone ระหว่างเดินสายโปรโมตหนัง Way of the Warrior Kid โดยบอกว่าเขาสแตนบายพร้อมกลับไปรับบทสตาร์ลอร์ดอยู่เสมอ พร้อมชมว่า เจมส์ กันน์ เป็นคนที่สุดยอดมากและชอบที่ได้ร่วมงานด้วย ซึ่งคริสยอมรับว่ายังไม่มีโอกาสได้คุยกับเจมส์ตั้งแต่มีข่าวออกมา และมองว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะถ้าพูดอะไรออกไปตอนนี้อาจกลายเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ได้
คริสยังทิ้งท้ายด้วยความประทับใจว่า เจมส์ กันน์ คือคนที่สร้างเฟรนไชส์นี้ทั้งสามภาค ซึ่งหาได้ยากมากที่หนังไตรภาคจะมีผู้กำกับคนเดิมคุมงานทั้งหมด และถ้าเจมส์อยากให้เขากลับมาสานต่อเรื่องราวนี้ เขาก็ยินดีมากๆ ที่จะกลับไป
สำหรับ Guardians of the Galaxy มีหนังออกมาแล้วสามภาค โดยภาคล่าสุดฉายเมื่อปี 2023 ซึ่งเป็นช่วงที่ เจมส์ กันน์ มีพันธะช่วยงานทางฝั่งดีซีอยู่ โดยเฟรนไชส์นี้ทำรายได้รวมทั่วโลกเกือบแตะ 2.5 ล้านเหรียญ และมีทีมนักแสดงนำอย่าง โซอี้ ซัลดานา, คาเรน กิลแลน, เดฟ บอทิสต้า, วิน ดีเซล และ แบรดลีย์ คูเปอร์ ร่วมแสดงด้วย
บอกเลยว่าถ้าได้ทีมเดิมกลับมาครบชุดคือที่สุด! ใครอยากเห็นแก๊งนี้รวมตัวกันอีกบ้าง?