กามเทพหลุดปาก! นนท์ อินทนนท์ แฉยับความโป๊ะ แจ็คกี้-ท็อป มองจากดาวเสาร์ก็รู้ว่าคบ
ความลับไม่มีในโลก โดยเฉพาะถ้ามีเพื่อนอย่าง นนท์ อินทนนท์ ที่ออกมาแฉความโป๊ะของคู่ แจ็คกี้ ชาเคอลีน และ ท็อป ทศพล แบบไม่กั๊ก โดยนนท์บอกว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่คือมองจากดาวเสาร์ก็รู้แล้วว่าจะปิดอะไรไม่ไหว เพราะต่างคนต่างโป๊ะกันหมด
หลักฐานมัดตัวทั้งเคสโทรศัพท์และดอกไม้
เมื่อถูกถามว่ารูปหลังเคสโทรศัพท์ของท็อปเป็นรูปใคร นนท์ตอบว่าอีกฝ่ายเป็นคนที่โป๊ะตลอดไป แถมยังพูดถึงเรื่องช่อดอกไม้ปริศนาที่มีข้อความว่า "เบบี้คนเก่ง" ที่แจ็คกี้ได้รับมา โดยนนท์วิเคราะห์ตามหลักฐานแบบฟันธงว่า ถ้าเพื่อนส่งให้จริงจะเก็บไว้ไหม และการที่เอาดอกไม้มาบังหน้า รวมถึงการกดไลก์สตอรี่นั้น มันชัดเจนจนไม่ต้องแอ๊บ โดยยกให้ "ดาวหางฮัลเลย์" เป็นคำตอบของเรื่องนี้
ภารกิจกามเทพที่เริ่มเหงา
นนท์เล่าว่าตัวเองคือต้นกำเนิดและเป็นสื่อรักที่นำพาทั้งคู่มาเจอกัน เนื่องจากฝ่ายหนึ่งเป็นพี่ที่สนิทและใช้ผู้จัดการคนเดียวกัน ส่วนอีกฝ่ายก็เป็นเพื่อนรักที่เห็นกันมานาน ซึ่งนนท์รู้สึกดีใจที่เห็นทั้งคู่มีความสุขและส่งของให้กัน แต่ในขณะเดียวกันก็แอบตัดพ้อว่าการเป็นแม่สื่อให้หลายคู่ทำให้ตัวเองเริ่มเหงา เพราะสุดท้ายพอถึงปลายปีก็ต้องเคานต์ดาวน์คนเดียว พร้อมหวังว่าผลบุญจากการส่งเพื่อนถึงฝันครั้งนี้จะทำให้ตัวเองมีความรักแบบนั้นบ้าง
ช็อตเด็ดหลุดปาก "คบกันจริง!"
ไฮไลต์ที่ทำเอาวงสัมภาษณ์ฮือฮาที่สุดคือตอนที่ผู้สื่อข่าวลองถามว่า ถ้าสมมติทั้งคู่คบกันจริงล่ะ? ซึ่งนนท์เผลอสวนกลับทันทีว่า "เขาคบกันจริง!" ก่อนจะรีบกรี๊ดลั่นเพื่อแก้ตัวว่าหมายถึงถ้าคบกันจริงก็จะเป็นเรื่องดี และว่าถ้าทั้งคู่มีความสุข ภารกิจของตนก็ถือว่าสำเร็จ
ดีลลับแลกยอดวิว
ปิดท้ายด้วยการโปรโมตเพลงใหม่ชื่อ "เพลงอยากมีผัว" โดยนนท์ยื่นข้อเสนอสุดเร้าใจว่า หากเพลงนี้ปล่อยใน YouTube วันที่ 3 แล้วมียอดวิวครบ 1 ล้านวิวภายใน 2 วัน จะยอมลงคลิปของทั้งสองคนให้ และถ้าพุ่งไปถึง 2 ล้านวิวภายใน 2 วัน จะยอมปล่อยคลิปเองเลย เพราะในเครื่องมีคลิปเก็บไว้เต็มไปหมด
บอกเลยว่างานนี้กามเทพไม่ได้แค่ชี้ทางรัก แต่ชี้เป้าความโป๊ะให้ชาวเน็ตด้วย ใครอยากเห็นคลิปหลักฐานต้องรีบปั่นวิวให้ถึงล้านด่วน!