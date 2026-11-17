หวานจนมดขึ้น! เต๋อ ฉันทวิชช์ จัดเซอร์ไพรส์ทุ่งดอกไม้ฉลองครบรอบแต่งงานให้ ใหม่ ดาวิกา
เต๋อ ฉันทวิชช์ จัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ฉลองวันครบรอบแต่งงานให้ ใหม่-ดาวิกา โฮเน่ ด้วยการเปลี่ยนพื้นที่โถงกลางบ้านให้กลายเป็นทุ่งดอกไม้สีพาสเทลแบบจัดเต็ม งานนี้บอกเลยว่าทุ่มเทสุดตัวเพื่อให้บรรยากาศออกมาหวานละมุนตาที่สุด
ความสวีทไม่ได้มีแค่การตกแต่งสถานที่ เพราะมีโมเมนต์ที่หนุ่มเต๋อนั่งลงข้างกายภรรยา ทั้งกอดทั้งหอมแก้มโชว์ความรักแบบไม่มีกั๊ก อบอวลไปด้วยความอบอุ่นจนแฟนคลับที่เห็นภาพต่างพากันอิจฉาในความใส่ใจของสามีคนนี้
นอกจากภาพบรรยากาศสุดโรแมนติกแล้ว เต๋อยังโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวประกาศความคลั่งรักแบบตะโกนว่า “จะหอมเมียไปทุก ๆ ปีเลย รักเมียที่สุดในโลก #tmanv” ซึ่งงานนี้ทำเอาเพื่อนในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่กันเข้ามาคอมเมนต์แซวความหวานของทั้งคู่กันรัวๆ
เห็นความคลั่งรักระดับนี้แล้ว อยากรู้เลยว่าปีหน้าจะจัดหนักกว่านี้อีกไหม หรือจะเปลี่ยนบ้านให้เป็นสวนดอกไม้ทั้งหลังไปเลย!