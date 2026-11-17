เตรียมกรี๊ด! 2026 MAMA AWARDS บุกโอซาก้า 20-21 พฤศจิกายนนี้
แฟนเคป็อปเตรียมตัวให้พร้อม เพราะ 2026 MAMA AWARDS กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 20 และ 21 พฤศจิกายน 2026 ส่งตรงจากเคียวเซรา โดม โอซาก้า โดยจะถ่ายทอดสดทางช่อง tvN ของทรูวิชั่นส์ หมายเลข 232 และแอปทรูวิชั่นส์ นาว
รอบนี้เขามากับธีม ‘A Music Interstellar’ ที่จะพาทุกคนหลุดออกจากแรงโน้มถ่วงเดิมๆ จำลองระบบนิเวศทางดนตรีที่เชื่อมโยงจิตวิญญาณผ่านมิติอวกาศและกาลเวลา ซึ่งเวทีจะถูกแบ่งออกเป็นสองมิติ ทั้งพาร์ทเชิดชูเกียรติศิลปินและพาร์ทการแสดงสดที่จัดเต็มสเปเชียลเอฟเฟกต์แบบตระการตา
ตารางเวลาความฟิน
สำหรับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2026 เริ่มต้นด้วยบรรยากาศ Red Carpet ในช่วง CHAPTER 1 เวลา 13.30 น. และต่อด้วยพิธีประกาศรางวัล CHAPTER 1 เวลา 16.00 น.
ส่วนวันที่ 21 พฤศจิกายน 2026 จะเริ่มที่บรรยากาศ Red Carpet ในช่วง CHAPTER 2 เวลา 10.30 น. และปิดท้ายด้วยพิธีประกาศรางวัล CHAPTER 2 เวลา 13.30 น.
ความพิเศษที่ห้ามพลาด
งานนี้ได้ PARK BO GUM นักแสดงหนุ่มผู้มีรอยยิ้มอันจริงใจ กลับมารับหน้าที่โฮสต์และแอมบาสเดอร์อีกครั้ง แถมยังมีการรวมตัวของศิลปินชื่อดังหลากหลายยุคสมัยที่เป็นผู้นำกระแสวัฒนธรรมป็อปอย่างแท้จริง
ความล้ำยังไม่หมด เพราะมีการนำสุนทรียศาสตร์จาก ลี แบ ศิลปินระดับโลกที่เด่นเรื่องงานศิลปะถ่านไม้มาผสานในงาน รวมถึงการจับมือกับ Google Gemini นำนวัตกรรม AI มาสร้างลูกเล่นแบบอินเทอร์แอ็กทีฟให้งานมีมิติมากขึ้นด้วย
บอกเลยว่าจัดเต็มขนาดนี้ ใครไม่ดูคือพลาดมาก เตรียมเน็ตให้พร้อมแล้วมารอลุ้นกันว่าปีนี้ใครจะคว้าถ้วยไปครองบ้าง!