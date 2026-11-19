บิ๊ก ณทรรศชัย โชว์สกิลเล่นเป็นฝาแฝดใน 'แม่จอมขวัญ' บอกยากสุดคือเรื่องแววตา
ละครแอ็กชันคอเมดีเรื่อง แม่จอมขวัญ จากดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น ที่ฉายทางช่อง 7HD กำลังมาแรงทั้งเรตติงและกระแส โดยเฉพาะบทฝาแฝด อรุณ และ สายัณห์ ที่ บิ๊ก ณทรรศชัย จรัสมาส รับเล่นทั้งสองตัวละคร ซึ่งเจ้าตัวบอกว่านี่คือครั้งแรกที่ได้ลองเล่นเป็นแฝด
ความท้าทายของบทนี้ไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าหน้าผม แต่เป็นรายละเอียดบนใบหน้า โดยเฉพาะแววตาที่ต้องต่างกัน เพราะสายัณห์จะเป็นคนเรียบง่าย ส่วนอรุณจะมีความเจ้าเล่ห์กว่า ซึ่งต้องค่อยๆ ปรับแววตาให้เปลี่ยนไปตามความรู้สึกของตัวละคร
ความพีคคือมีช่วงที่สายัณห์ต้องปลอมตัวเป็นอรุณเพื่อสืบเรื่องการลอบทำร้าย ทำให้บิ๊กต้องเล่นเป็นตัวละครหนึ่งที่สวมบทบาทเป็นอีกตัวละครหนึ่ง แถมในเรื่องยังต้องปลอมตัวอีกหลายลุค ทั้งการเล่นงิ้วและปลอมเป็นผู้หญิง ซึ่งเจ้าตัวมองว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ท้าทายดี
ส่วนการทำงานกับนางเอกทั้งสองคน บิ๊กเล่าว่าตอนแรกแอบกังวลตอนเจอกับ มิ้นชิ เสฏฐนันท์ ทองสมบุญ เพราะอยู่คนละเจนเนอเรชันกัน แต่กลายเป็นว่าเข้ากันได้ดีมาก ทั้งเรื่องการแสดงที่อินไปด้วยกัน ทั้งร้องไห้ ขำ และฉากบู๊ แถมมิ้นชิยังส่งบทมาดีจนไม่ต้องจินตนาการเอง
สำหรับ แพม สุชานุช ศุภธรรมวงศ์ บิ๊กบอกว่าเป็นคนมีความเป็นผู้ใหญ่กว่า เวลาว่างในกองสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องการแสดงไปจนถึงเรื่องธุรกิจ และเป็นคนที่เตรียมตัวทำการบ้านมาตลอด
ใครที่อยากเห็นลีลาการปลอมตัวของบิ๊ก ติดตามได้ใน แม่จอมขวัญ ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 7HD กดหมายเลข 35 หรือดูสดทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน CH7ON