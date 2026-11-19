ตัวมารดากลับมาแล้ว! ชมพู่ อารยา พาน้องแอบิเกลคัมแบ็กคอลเลกชันน้ำหอมใหม่ LUXURY IS TIME
กลับมาทวงบัลลังก์ความหอมแบบสับๆ เมื่อมาดามฟินเปิดตัวคอลเลกชันน้ำหอมใหม่ล่าสุด CHOMPOO ARAYA FRAGRANCE COLLECTION ภายใต้คอนเซปต์ “LUXURY IS TIME” โดยดึงตัวแม่แฟชั่นไอคอน ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต และซุปตาร์ตัวจิ๋ว น้องแอบิเกล มาเป็น Presenter และ Co-creator ร่วมกันเป็นปีที่สองแล้ว งานเปิดตัวจัดไปเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2026 ที่ลานอีเดน ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ บอกเลยว่าออร่าความหรูหราฟุ้งกระจายเต็มงาน
รอบนี้เขาไม่ได้มาเล่นๆ แต่ส่งความหอมมาถึงสองกลิ่นสองสไตล์ให้เลือกตามมู้ด กลิ่นแรกคือ Slow Morning ที่เน้นความอบอุ่น สดชื่นแบบละมุนๆ มีส่วนผสมของใบชา มัทฉะ และซิตรัส ตัดด้วยมัสก์ ช็อกโกแลต และไม้หอม สะท้อนห้วงเวลาแห่งการพักผ่อนในยามเช้าที่ไม่เร่งรีบ เปรียบดั่งความหรูหราของการได้ครอบครองเวลาพักผ่อนอย่างแท้จริง
ส่วนอีกกลิ่นคือ Colorful Sunset สำหรับคนที่อยากได้ความลุ่มลึก ทรงเสน่ห์ และมั่นใจ ตัวนี้จะผสมดอกเนโรลี ส้มซิตรัส ความหวานของน้ำผึ้ง บวกกับ Dark Wood และกลิ่นอายทะเล ให้ความรู้สึกเหมือนการได้ปลดปล่อยทุกหน้าที่หลังจากจบวัน เพื่อกลับมาเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่สมบูรณ์แบบที่สุดตอนพระอาทิตย์ตกดิน
ทางด้านคุณทราย นรี ชีวสุทธิศิลป์ CEO ของมาดามฟิน บอกว่าคอลเลกชันนี้เป็นการต่อยอดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับคุณชมพู่ เพื่อส่งต่อแนวคิดที่ว่าความหรูหราที่แท้จริงคือการมีเวลาให้ตัวเอง ซึ่งมั่นใจว่าทั้งสองกลิ่นจะสร้างความประทับใจให้สายน้ำหอมแน่นอน
จากความปังของคอลเลกชันแรกอย่าง CONTENTED BY CHOMPOO ARAYA มาถึงรอบนี้ที่ยกระดับความประณีตแบบ Artisanal และมี Signature Blend เฉพาะตัว ใครอยากตัวหอมแบบลักชูต้องรีบไปตำแล้วนะ
ว่าแต่สองกลิ่นนี้ เพื่อนๆ ว่ากลิ่นไหนจะเข้ากับลุคตัวแม่แบบคุณแม่ชมพู่มากกว่ากัน?