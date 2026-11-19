น่ารักใจเจ็บ! ภูวินทร์ควงลูกชาย ‘เพิ่มพูน’ ชวนแฟนๆ มาแยกขยะรีไซเคิลกับโค้ก
ใจฟูไม่ไหว! ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน ศิลปินหนุ่มสุดฮอต แท็กทีมกับลูกชายอย่างเพิ่มพูน มาสร้างความสดใสในงาน “โค้ก” ชวนแยก แลกโมเมนต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “โค้ก” ชวนแยก แลกลุ้นโชคกับ Trash Lucky ปีที่ 6 งานนี้ภูวินทร์ไม่ได้มาเดี่ยวแต่พาลูกชายมาเอาใจอุนย่าอุนยาย พร้อมชวนให้ทุกคนหันมาลงมือรีไซเคิลแบบสนุกๆ ไม่ใช่เรื่องไกลตัว
บรรยากาศในงานคือดีมาก แฟนๆ ผู้โชคดี 100 คนได้ร่วมสัมผัสความน่ารักของทั้งคู่ พร้อมลงมือคัดแยกบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติก PET กระป๋องอะลูมิเนียม กระดาษ และขวดแก้ว เพื่อส่งเข้ากระบวนการรีไซเคิลอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ภูวินทร์และเพิ่มพูนยังชวนแฟนคลับขึ้นมาร่วมกิจกรรมบนเวทีที่มีทั้งเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม ก่อนจะปิดท้ายด้วยโชว์เซอร์ไพรส์ที่ทำเอาแฟนๆ อบอุ่นหัวใจกันถ้วนหน้า
สำหรับโครงการ “โค้ก” ชวนแยก แลกลุ้นโชคกับ Trash Lucky ปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 โดยมีโคคา-โคล่าเป็นผู้สนับสนุนหลักร่วมกับ Trash Lucky ซึ่งปีนี้อัปเกรดความสะดวกด้วยการขยายจุดรับวัสดุรีไซเคิลและพันธมิตรรีเทลเป็นกว่า 90 แห่ง
ใครอยากลุ้นรางวัลบ้าง? แค่สมัครสมาชิกผ่าน LINE OA @TrashLucky เพื่อรับ ID แล้วคัดแยกวัสดุรีไซเคิล (พลาสติก แก้ว กระดาษ โลหะ) จะแบรนด์ไหนก็ได้ แค่ติดชื่อ-นามสกุล และ ID ส่งไปที่จุดรับของโครงการเพื่อสะสมแต้มลุ้นรางวัลรวมกว่า 2 ล้านบาท มีทั้งรถยนต์ไฟฟ้า สมาร์ตโฟน แล็ปท็อป ทองคำ และแก็ดเจ็ตต่างๆ โดยสามารถร่วมสนุกได้ถึง 31 ธันวาคม 2026
บอกเลยว่าได้ทั้งช่วยโลกแถมได้ลุ้นรถยนต์ไฟฟ้า ใครจะอดใจไม่รีไซเคิลไหว!