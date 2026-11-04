ว้าวุ่นเลยทีนี้! ดราม่าแย่งช่อดอกไม้งานแต่งเดอะทอยส์ มาตังรีบขอโทษโบกี้ไลอ้อน
กลายเป็นประเด็นร้อนฉ่าบนโลกออนไลน์กับจังหวะโยนช่อดอกไม้ในงานวิวาห์ของ เดอะทอยส์ และ เกีย เมื่อมีคลิปหลุดออกมาว่า โบกี้ไลอ้อน รับช่อดอกไม้ได้แล้ว แต่จู่ๆ มาตัง เดอะสตาร์ ก็ยื่นมือเข้าไปคว้าและดึงช่อดอกไม้ออกจากมือเธอไปเฉยเลย ทำเอาชาวเน็ตวิจารณ์กันยับว่าแรงไปไหม
งานนี้ มาตัง ไม่ปล่อยให้สงสัยนาน รีบโพสต์คลิปชี้แจงว่าตอนนั้นตัวเองวิ่งเข้ามาเป็นคนสุดท้ายและจับได้ตรงก้านพอดี แถมช่อดอกไม้มีน้ำหนักเลยดึงเข้าหาตัวเพราะคิดว่ายังไม่มีใครรับได้ พอรู้ว่า โบกี้ จับอยู่ด้วย แต่เจ้าตัวบอกว่า "มึงเอาไปเลย" ก็เลยรับไว้แบบงงๆ
แต่พอมาเช็กคลิปจากอีกมุมหนึ่งถึงได้รู้ว่าดอกไม้เข้ามือ โบกี้ ก่อนจริงๆ งานนี้ มาตัง ยอมรับว่ารู้สึกผิด และได้ส่งข้อความไปขอโทษ โบกี้ เป็นการส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว พร้อมขอโทษทุกคนที่ทำให้ไม่สบายใจ
เอาเป็นว่าจบสวยแบบเพื่อนรักหักเหลี่ยมดอกไม้ ใครจะไปคิดว่าช่อเดียวจะทำเรื่องขนาดนี้!