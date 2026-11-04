Happitat จัดเต็มความหลอน THE SPOOKTACULAR FESTIVAL ดึง เนเน่ รอยัล ระเบิดความร็อกฉลองฮาโลวีน
งาน THE SPOOKTACULAR FESTIVAL ที่ Happitat เปลี่ยนพื้นที่ทั่วโครงการให้กลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์เพื่อฉลองเทศกาล Halloween 2026 โดยมีไฮไลต์เด็ดคือคอนเสิร์ตของ เนเน่ รอยัล ศิลปินร็อกสาวไทยวัย 16 ปี ดีกรีแชมป์ America’s Got Talent 2026 ที่ขึ้นโชว์ร่วมกับวง OZONE แบบเต็มวงครั้งแรกในประเทศไทย งานนี้จัดเต็มทั้งพลังเสียงและลีลากีตาร์ที่เป็นเอกลักษณ์ สร้างความประทับใจให้แฟนเพลงที่มาชมอย่างใกล้ชิด
สายหนังห้ามพลาดกับกิจกรรม Horror Movie Night ที่ลูมิส เธียเตอร์ ฮอลล์ ชั้น 2 อาคาร Festie Town ที่ขนทั้งหนังครอบครัวและหนังสยองขวัญเรื่องดังมาให้ชมในบรรยากาศคืนหลอน เพิ่มสีสันให้คืนฮาโลวีนมีความตื่นเต้นแบบสุดๆ
ส่วนสายคอนเทนต์ต้องเลิฟกับ Halloween Costume Party & Parade ที่ชวนทุกคนแต่งตัวเป็นผี มอนสเตอร์ หรือพ่อมดแม่มด มาร่วมขบวนพาเหรดกับแก๊งมาสคอตสุดน่ารัก แถมยังมีกิจกรรม Trick or Treat แจกของขวัญและเซอร์ไพรส์ตลอดวันให้ได้ยิ้มกันทุกเจเนอเรชัน
ความสนุกยังไม่จบแค่ฮาโลวีน
หลังจากจบเทศกาล Halloween 2026 นี้ Happitat เตรียมส่งต่อความสุขผ่าน Festival of Happiness ด้วยอีก 5 เฟสติวัลใหญ่ยาวไปจนถึงสงกรานต์เดือนเมษายน 2027 โดยเริ่มจาก Christmas ที่จะเนรมิตบรรยากาศการเฉลิมฉลองปลายปีให้ดูอบอุ่นและมหัศจรรย์
จากนั้นในปี 2027 จะมีเทศกาลวันเด็ก ตรุษจีน วาเลนไทน์ และปิดท้ายที่สงกรานต์ ซึ่งแต่ละงานจะนำเสนอเรื่องราวและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ใครอยากรู้ตารางการแสดงหรือโปรโมชันพิเศษ สามารถตามไปเช็กได้ที่ Facebook Page: Happitat Thailand หรือเว็บไซต์ของโครงการได้เลย
เตรียมชุดให้พร้อม แล้วไปเจอกันในเฟสติวัลหน้าดีกว่า!