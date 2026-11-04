เตรียมสละโสด! วิน ธาวิน เตรียมเข้าพิธีวิวาห์กับแฟนสาวนอกวงการ
เตรียมเข้าสู่ประตูวิวาห์กันอีกคู่สำหรับ วิน ธาวิน เยาวพลกุล อดีตพระเอกดังจากช่อง 7 และ กรีน แฟนสาวนอกวงการ โดยทางว่าที่เจ้าสาวได้โพสต์แจ้งข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมติดแฮชแท็ก #GreenWinDiveTilIDo
งานนี้ไม่ได้มาแค่คำพูด เพราะมีการเผยโมเมนต์สุดแฮปปี้ตอนประกาศข่าวดีกับกลุ่มเพื่อนที่จะมาเป็นแก๊งเจ้าสาวด้วย เห็นแล้วรู้เลยว่าแฮปปี้มาก ซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ร่วมยินดีกับทั้งคู่กันแบบล้นหลาม
สำหรับ วิน ธาวิน คืออดีตพระเอกที่เคยมีผลงานครองใจแฟนละครมามากมาย โดยเฉพาะเรื่อง พลิกดินสู่ดาว ที่หลายคนยังจำได้ดี
ยินดีกับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยนะ ใครจะไปคิดว่าพระเอกในดวงใจเราจะสละโสดแล้ว!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก