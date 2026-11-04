เตรียมเป็นคุณแม่! โซยอน อดีตสมาชิก T-ara ประกาศท้องลูกชายคนแรก
ยินดีกับคุณแม่ป้ายแดงด้วย! โซยอน อดีตสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ป T-ara ประกาศข่าวดีเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่ากำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรก ซึ่งตรงกับวันครบรอบแต่งงาน 4 ปีพอดิบพอดี โดยเจ้าตัวเผยว่าทายาทคนแรกเป็นลูกชายและเตรียมจะลืมตาดูโลกในเร็วๆ นี้
งานนี้มีเรื่องราวซึ้งๆ ด้วย เพราะที่ผ่านมาทั้งคู่ซัพพอร์ตความฝันของ โชยูมิน สามีนักฟุตบอลทีมชาติเกาหลีใต้ในการลงแข่งฟุตบอลโลก 2026 แต่กลับเจอเรื่องไม่คาดคิดเมื่อฝ่ายชายได้รับบาดเจ็บตั้งแต่นัดแรกจนต้องเดินทางกลับเกาหลีใต้
แต่ท่ามกลางช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้ ทั้งคู่ก็ได้ของขวัญล้ำค่าเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัว ซึ่งโซยอนมองว่านี่คือปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงๆ เห็นแบบนี้แล้วใจฟูตามเลย
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก