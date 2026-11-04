เปิดโผท็อปสตาร์ใจป้ำ! บริจาคช่วยมูลนิธิองค์กรทำดีของ บุ๋ม ปนัดดา ยอดสูงสุดพุ่งถึง 2 ล้าน
เป็นประเด็นร้อนที่คนในวงการและชาวเน็ตกำลังจ้องตาไม่กะพริบ กับการเปิดรายชื่อดาราและคนดังที่ร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งมี ดร.บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็นประธานมูลนิธิ โดยก่อนหน้านี้มีชื่อของ พุทธ อภิวรรณ ที่บริจาค 100,000 บาท และ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ที่สมทบทุนสูงถึง 1,000,000 บาท ถูกพูดถึงไปก่อนแล้ว
แต่พอเปิดรายชื่อเพิ่มเติมคือหูเคลือบทองกันหมด เพราะมีแต่ระดับท็อปสตาร์ที่คุ้นหน้าคุ้นตา โดยคนที่คว้าแชมป์ยอดบริจาคสูงสุดที่เปิดเผยออกมาคือ กาละแมร์ พัชรศรี จัดหนักไปถึง 2,000,000 บาท ส่วนตัวแม่ตัวมัมอย่าง ชมพู่ อารยา และนางเอกสาว เบลล่า ราณี ก็ไม่น้อยหน้า ร่วมบริจาคคนละ 1,000,000 บาท
ทางด้านคู่ฮอต หลิงหลิง คอง และ ออม กรณ์นภัส พร้อมกลุ่มแฟนคลับ รวมยอดบริจาคได้สูงถึง 652,486.29 บาท ตามมาด้วย ตั๊ก บงกช ที่สมทบทุน 200,000 บาท และทีมแบมไทยแลนด์ของ แบมแบม กันต์พิมุกต์ ที่มียอดบริจาค 164,378.96 บาท
นอกจากนี้ยังมีคนบันเทิงอีกหลายคนที่ร่วมส่งต่อความช่วยเหลือตามกำลังทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น เมย์ พิชญ์นาฏ และ กลัฟ คณาวุฒิ คนละ 50,000 บาท, อิงฟ้า วราหะ 40,000 บาท, แพท พาวเวอร์แพท 35,000 บาท, แก้ม วิชญาณี 30,000 บาท, เชอรี่ เข็มอัปสร 20,000 บาท และ แอน สิเรียม 10,000 บาท รวมถึงชื่อของ อั้ม พัชราภา และ ญาญ่า อุรัสยา ที่ปรากฏในรายชื่อผู้ร่วมบริจาคด้วย
งานนี้บอกเลยว่ายอดบริจาคน่าประทับใจมาก แต่ในขณะเดียวกัน สังคมก็ยังคงจับตาดูเรื่องเส้นทางการเงินและความเคลื่อนไหวของทางมูลนิธิอย่างใกล้ชิด
เห็นยอดบริจาคระดับล้านแบบนี้แล้ว รู้สึกว่าคำว่า 'สายเปย์' ยังน้อยไป ต้องเรียกว่า 'สายบุญระดับมหาเศรษฐี' เลยดีกว่าไหม?