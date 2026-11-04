บลู พงศ์ทิวัตถ์ เคลียร์ชัดความสัมพันธ์ ลิซ่า ยันสนิทกันเพราะกลุ่มเพื่อน ส่วนหัวใจยังโสดจีบได้!
หยุดมโนกันก่อนทุกคน! บลู พงศ์ทิวัตถ์ พระเอกหนุ่มสุดฮอตออกมาพูดชัดๆ ถึงกระแสความสัมพันธ์กับ ลิซ่า ที่ช่วงนี้มีภาพคู่หลุดออกมาให้แฟนคลับได้หวีดกันรัวๆ โดยเจ้าตัวยอมรับว่าสนิทกันจริง แต่เป็นเพราะมีพี่ๆ และเพื่อนๆ อยู่ในแก๊งเดียวกันเท่านั้น แถมยังบอกอีกว่าไม่ได้รู้สึกเกร็งหรือกดดันอะไรที่โดนจับตามอง เพราะทั้งคู่ก็แค่ใช้ชีวิตปกติทั่วไป
ส่วนใครที่กำลังลุ้นเรื่องความรัก บอกเลยว่าต้องพักก่อน เพราะหนุ่มบลูยืนยันว่าตอนนี้หัวใจเป็นสีบลูและโสดสนิท ที่สำคัญคือจีบได้ ไม่ได้ปิดกั้นอะไรด้วย แต่ช่วงนี้ขอโฟกัสเรื่องงานเป็นหลัก โดยเฉพาะการเตรียมทำเพลงใหม่ที่ต้องลุยให้เต็มที่
ปิดท้ายด้วยเรื่องงานที่หลายคนสงสัย บลูเคลียร์ชัดว่าโปรเจกต์ที่ทำร่วมกับลิซ่าตอนนี้มีเพียงงานของทาง ททท. เท่านั้น ส่วนข่าวลือที่ว่าบลูจะไปโผล่ในมิวสิกวิดีโอของลิซ่าไหม เจ้าตัวตอบแบบตัดจบเลยว่าไม่ใช่ตนอย่างแน่นอน
โสดขนาดนี้แถมยังเปิดทางให้จีบ ใครอยากลองสู้ขอให้รีบเลยนะจ๊ะ!