ทุบสถิติแตก! gamescom asia x Thailand Game Show 2026 คนแห่เข้างานกว่า 2 แสนคน
บอกเลยว่าสมการรอคอยมาก สำหรับงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2026 ที่มาในธีม ‘THE HEART OF GAMING’ ซึ่งจัดหนักจัดเต็มความมันส์ให้คอเกมได้ฟินกันตลอด 4 วัน ตั้งแต่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2026 โดยงานนี้รวบรวมทั้งพาร์ทธุรกิจ (B2B) และพาร์ทความบันเทิง (B2C) มาไว้ในที่เดียวแบบครบวงจร
ความปังของปีนี้คือการทุบสถิติใหม่แบบสับๆ ด้วยยอดผู้เข้าร่วมงานรวมกว่า 219,546 คน จาก 113 ประเทศทั่วโลก บนพื้นที่จัดงานขนาด 38,519 ตารางเมตร แถมยังสร้างปรากฏการณ์ยอดเข้าชมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลเกือบ 34 ล้านครั้ง ซึ่งถือว่ามหาศาลมาก
เจาะโซนธุรกิจ ดีลเดือดระดับโลก
ถ้าพูดถึงโซนธุรกิจ (Business Area) ที่จัดขึ้นเมื่อ 29-30 ตุลาคม 2026 ต้องบอกว่าคึกคักสุดๆ เพราะมีนักลงทุนและภาคธุรกิจเข้าร่วมถึง 6,923 คน จาก 78 ประเทศ โดยมีพาวิลเลียนและผู้จัดแสดง 335 ราย จาก 29 ประเทศ ซึ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แถมยังมีคณะผู้แทนและพาวิลเลียนระดับประเทศรวมอีก 20 แห่ง
ไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้คือเวทีสัมมนาที่รวบรวมตัวตึงวงการเกมมาถึง 81 ท่าน บน 4 เวที โดยเฉพาะ John Romero ผู้สร้างเกมในตำนานอย่าง DOOM และ Quake รวมถึง Nick Herman และ Dennis Lenart สองนักพัฒนาจาก AdHoc Studio เจ้าของเกม ‘Dispatch’ ที่มาช่วยจุดประกายไอเดียให้นักพัฒนาเกมรุ่นใหม่
นอกจากนี้ยังมีเวที 'The Reverse Pitch' ที่เปิดโอกาสให้ค่ายพับลิชเชอร์ระดับโลกมานำเสนอวิสัยทัศน์เพื่อจับคู่ธุรกิจกับสตูดิโอเกมไทย เพื่อให้ผู้ชนะได้รับรางวัลและเพิ่มโอกาสในการโกอินเตอร์สู่ตลาดสากล โดยในงานมีผลงานจัดแสดงทั้งหมด 582 รายการ ซึ่งในจำนวนนี้เป็นของนักพัฒนาอิสระถึง 347 รายการ และยังมี Thai Playvillion ที่รวมผู้ประกอบการเกมไทย 90 ราย ซึ่งดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนได้แบบยอดเยี่ยม
โซนบันเทิงจัดเต็ม พร้อมการปรากฏตัวของตัวแม่
ข้ามมาที่โซนความบันเทิงและจัดแสดงเกม (Entertainment Area) ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2026 โมเมนต์ที่ทุกคนรอดูคือการประกาศรางวัล Thailand Game Awards 2026 ซึ่งเป็นรางวัลทรงเกียรติของวงการเกม
ส่วนบูทเกมปีนี้ก็สู้กันยับ โดยเฉพาะ Wuthering wave ที่กวาดไป 2 รางวัล ทั้ง Popular Vote และ Best Ongoing Game แถมยังขนมาสคอตตัวละครยอดนิยมจากต่างประเทศมาเดินทักทายแฟนๆ ในไทย พร้อมด้วยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และคอสเพลย์เยอร์ชื่อดังที่มาร่วมสร้างสีสันตลอดงาน
ฝั่ง Riot Games ก็ไม่น้อยหน้า ขนเอานักกีฬาอีสปอร์ตและอินฟลูเอนเซอร์มาดวลเกมกันทั้งวัน และที่ทำเอาเสียงฮือฮาล้นหลามคือการปรากฏตัวของ ต้าเหนิง-กัญญาวีร์ ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ส่วนสาย Visual Novel จากญี่ปุ่นอย่าง Muv-Luv ก็มี 2 เกมใหม่ที่จะวางขายปีหน้า ซึ่งคนต่อคิวทดลองเล่นกันแน่นมาก
อีกหนึ่งจุดเช็คอินสุดอลังการคือ Silver Palace จากค่าย Elementa ที่ยกปราสาทมาไว้ในงาน ให้ทดลองเล่นเวอร์ชัน Exclusive Demo ที่สร้างด้วย Unreal Engine 5 เป็นครั้งแรก พร้อมให้เกมเมอร์ได้ถ่ายรูปกับคอสเพลย์เยอร์ในวังสีเงิน ส่วน Arknights: Endfield จากค่าย GRYPHLINE ก็จัดเต็มจอ LED Wall ยักษ์แนวตั้ง มีมุมเขียนข้อความส่งถึงตัวเกมและของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
นอกจากนี้ยังมีคอนเทนต์จากค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Nintendo Switch 2 by Synnex, SEGA, Namco Entertainment, CAPCOM และ GODDESS OF VICTORY: NIKKE ที่เปิดให้ลองเล่นแบบจุใจ
ศึกชิงแชมป์และคอสเพลย์สุดปัง
ด้านการแข่งขัน Zone Zean Game ในเกม MARVEL TŌKON: Fighting Souls มีผู้คว้าแชมป์รับเงินรางวัล 30,000 บาท คือ BALLxZA และที่พลาดไม่ได้คือ Cosplay Contest 2026 ซึ่งมีเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท แบ่งเป็น 12 รางวัลจาก 6 ประเภท โดยได้ตัวแม่ระดับโลกอย่าง ‘Xiaoyukiko’ หรือ ‘เสี่ยวหยู’ จากสิงคโปร์ และ ‘Thames Malerose’ เจ้าของ 4 รางวัลใหญ่จาก World Cosplay Summit (WCS) ที่ญี่ปุ่น มาร่วมเป็นกรรมการตัดสิน
ช่วงปิดงาน 3 พันธมิตรผู้จัดงาน ได้แก่ โคโลญเมสเซ่, บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด และออนไลน์สเตชั่น ภายใต้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย Lars Janssen ประธานกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเกมเยอรมนี ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าชม โดยย้ำว่างานนี้คือข้อพิสูจน์ว่าอุตสาหกรรมเกมไทยก้าวสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับสากลแล้ว
ใครที่ยังมูฟออนไม่ได้ เตรียมตัวให้พร้อม เพราะงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2027 จะกลับมาให้มันส์กันอีกครั้งในวันที่ 21 - 24 ตุลาคม 2027 ปีหน้าจะอลังการขนาดไหน เตรียมวอร์มนิ้วรอเลย!