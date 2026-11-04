ความลับแตก! ตะวันลวง EP.8 ภากรเดินเกมรุกหวังฮุบทุกอย่าง
ใครยังไม่ได้ดูรีบพุ่งตัวไปด่วน เพราะ ตะวันลวง EP.8 ที่ออกอากาศเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2026 ทางช่อง 3 จัดหนักแบบสับ ความลับของตระกูลทยาวัตถูกเปิดโปงออกมาหมดแล้ว แถมงานนี้ ภากร เดินเกมรุกหนักกะจะครอบครองทุกอย่างที่ต้องการ
ความแซ่บยังไม่หมด เพราะประจักษ์ก็ออกมาเปิดโปงทั้งความลับและความรักที่ซ่อนเร้นเอาไว้ บอกเลยว่าตอนนี้นัวมาก ใครที่พลาดรอบสดหรืออยากดูแบบ UNCUT ให้สะใจ สามารถตามเก็บย้อนหลังได้ทาง 3Plus หรือ Netflix
ส่วนใครที่อยากติดตามความเข้มข้นของ ญาญ่า อุรัสยา และ กลัฟ คณาวุฒิ ก็ปักหมุดรอดูได้ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3
เอาจริงนะ เกมรุกของภากรนี่จะสำเร็จมั้ย หรือจะโดนสวนกลับจนหน้าหงายก่อน ลองไปเดากันดู!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก