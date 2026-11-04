GMMTV กวาดเรียบ! คว้า 2 รางวัลใหญ่จาก MAYA TV AWARDS 2026
นาทีนี้ต้องยอมให้เขาจริงๆ สำหรับ GMMTV ที่ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำด้านคอนเทนต์ของไทยได้แบบเหนียวแน่น ล่าสุดเพิ่งสร้างเรื่องให้แฟนๆ ได้ฉลองกันอีกครั้ง หลังจากคว้า 2 รางวัลที่สุดแห่งปีจากเวที MAYA TV AWARDS 2026 ซึ่งตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ไฮไลต์คือรางวัล “OUTSTANDING COUPLE OF THE YEAR” ที่ตกเป็นของคู่หูเคมีทะลุจออย่าง ดิว-จิรวรรตน์ สุทธิวณิชศักดิ์ และ ธี-ธีรเดช วิถีพานิชย์ จากซีรีส์สุดฮิตอย่าง “Mr.Kill มังงะสั่งตาย” บอกเลยว่าคู่นี้คือที่สุดของปีจริงๆ
ทาง GMMTV เองก็ได้ออกมาขอบคุณคณะกรรมการและเหล่าแฟนคลับทั่วโลกที่คอยซัพพอร์ต พร้อมย้ำว่าจะมุ่งมั่นทำคอนเทนต์คุณภาพระดับสากลต่อไป งานนี้ทั้งนักแสดงและทีมงานเบื้องหลังคงยิ้มแก้มปริ เพราะรางวัลนี้คือพลังใจชั้นดีเลยล่ะ
ใครเป็นแฟนคลับคู่นี้บ้าง ยกมือขึ้น! จะบอกว่าเคมีคู่นี้มันจึ้งเกินต้านจริงๆ นะ