จบกันไปนานแล้ว! โน้ต ณัฐกานต์ เคลียร์ชัดเลิกกับคนรักเก่ามานานกว่า 5 ปี แถมตอนนี้มีรักครั้งใหม่
ทำเอาหลายคนที่สงสัยเรื่องความสัมพันธ์ถึงกับตาสว่าง เมื่อ โน้ต ณัฐกานต์ อดีตนักร้องดูโอ้ยุค 90 ออกมาพูดชัดๆ ให้เข้าใจตรงกันว่าเธอได้ยุติความสัมพันธ์กับคนรักคนเก่าไปนานกว่า 5 ปีแล้ว
ที่ผ่านมาเจ้าตัวเลือกที่จะเงียบเพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญในชีวิต แต่พอมีคนถามเข้ามาเยอะก็เลยขอใช้โอกาสนี้ชี้แจงให้จบ และที่พีคกว่านั้นคือตอนนี้โน้ตมีคนใหม่แล้วจ้า แถมยังบอกอีกว่ามีความสุขกับชีวิตและความสัมพันธ์ในตอนนี้มากๆ ด้วย
งานนี้แฟนคลับไม่ปล่อยให้เหงา รีบเข้ามาส่งกำลังใจและร่วมยินดีกับรักครั้งใหม่ของสาวโน้ตกันเพียบ เรียกได้ว่ามูฟออนแบบตัวแม่ ของจริงต้องแบบนี้เลย!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก