เช็กด่วน! 4 อาหารตัวดีที่แอบขโมยเวลานอนแบบไม่รู้ตัว
เวลาที่เรานอนไม่หลับ หลายคนมักจะโทษการไถหน้าจอโทรศัพท์ก่อนนอน ความเครียดสะสมจากงาน หรือความคิดที่ตีกันในหัวจนวุ่นวาย แต่จริงๆ แล้วมีอีกหนึ่งตัวการที่หลายคนมองข้าม คืออาหารที่กินเข้าไปก่อนล้มตัวลงนอน ซึ่งบางอย่างที่เราคิดว่าไม่มีอะไร กลับส่งผลต่อคุณภาพการพักผ่อนแบบที่เราไม่ทันสังเกต
การกินมื้อหนักก่อนนอนไม่ได้แค่ทำให้รู้สึกไม่สบายตัว แต่ยังอาจทำให้เกิดอาการท้องอืดหรือรู้สึกอึดอัดแทนที่จะได้รับความรู้สึกผ่อนคลาย ดังนั้นหากใครที่เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมช่วงนี้ถึงนอนยากจัง ลองหันมาเช็กเมนูมื้อค่ำดูหน่อยว่ามี 4 สิ่งนี้อยู่หรือเปล่า
สายหวานต้องระวัง ช็อกโกแลตและไอศกรีม
สำหรับคนที่ชอบกินดาร์กช็อกโกแลตเป็นของว่างก่อนนอน ต้องรู้ก่อนว่าแม้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะ แต่ในนั้นมีทั้งคาเฟอีนและธีโอบรอมีน ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์กระตุ้นประสาท ยิ่งถ้าเป็นช็อกโกแลตที่มีเปอร์เซ็นต์โกโก้สูงเท่าไหร่ ปริมาณสารกระตุ้นเหล่านี้ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นการกินช็อกโกแลตมื้อดึกอาจไม่ใช่ไอเดียที่ดี โดยเฉพาะคนที่ไวต่อคาเฟอีน
ส่วนไอศกรีมที่หลายคนมองว่าเป็น Comfort Ritual หรือการปรนเปรอตัวเองก่อนนอนให้ฟินๆ นั้น ปริมาณน้ำตาลที่สูงลิ่วในช่วงดึกไม่ใช่ตัวเลือกที่เป็นมิตรต่อการนอนเลย แถมไอศกรีมหลายรสชาติยังมีส่วนผสมของช็อกโกแลตหรือโกโก้ด้วย เท่ากับว่าร่างกายจะได้รับทั้งน้ำตาลและคาเฟอีนไปพร้อมๆ กัน
ของทอดและรสจัด ตัวร้ายทำลายการพักผ่อน
เมนูยอดฮิตอย่างเฟรนช์ฟรายส์ เบอร์เกอร์ หรืออาหารที่มีไขมันสูงๆ เป็นสิ่งที่ร่างกายต้องใช้เวลาในการย่อยนานกว่าปกติ ถ้ากินเข้าไปใกล้เวลานอนเกินไป จะทำให้รู้สึกหนักท้อง ท้องอืด หรือไม่สบายตัว การเปลี่ยนมาทานมื้อค่ำที่เบาลงและเว้นระยะห่างก่อนนอนหลายชั่วโมง จะช่วยให้ร่างกายทำงานได้ง่ายขึ้น
นอกจากเรื่องไขมันแล้ว สาย Spicy ที่รักความเผ็ดร้อนก็ต้องระวัง เพราะอาหารรสจัดอาจทำให้เกิดอาการแสบร้อนกลางอกหรือสร้างความระคายเคืองในระบบทางเดินอาหารสำหรับบางคน โดยเฉพาะถ้ากินก่อนนอนทันที หากใครสังเกตเห็นว่าหลังจากจัดมื้อค่ำรสเผ็ดแล้วนอนไม่หลับ นั่นแหละคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าต้องตัดอาหารเหล่านี้ออกจากชีวิตถาวร แต่หัวใจสำคัญคือ 'ปริมาณ' และ 'เวลา' ที่เลือกกิน การลองเว้นระยะห่างระหว่างมื้อหนักกับเวลานอนให้มากขึ้น และหันมาสร้างกิจวัตรก่อนนอนที่สม่ำเสมอ จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการนอนที่ดีขึ้นได้ แต่ถ้าลองปรับเรื่องอาหารแล้วยังนอนไม่หลับอยู่ ก็อย่าลืมว่าปัญหาการนอนอาจไม่ได้มาจากเรื่องอาหารเพียงอย่างเดียว