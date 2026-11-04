ตัวแม่มาแล้ว! Mariah Carey เปิดซีซันคริสต์มาส 2026 พร้อมรายได้ลิขสิทธิ์เพลงเดียวแตะ 100 ล้าน
ถ้าจะหาใครสักคนที่ประกาศการเริ่มต้นของเทศกาลคริสต์มาสได้แบบเป็นทางการระดับโลก ก็คงไม่มีใครเกิน Mariah Carey ศิลปินเจ้าของเพลงฮิตตลอดกาล All I Want for Christmas Is You ที่เปลี่ยนเพลงเดียวให้กลายเป็นทรัพย์สินทำเงินแบบไม่รู้จบ โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลของ Forbes คาดว่าเธออาจได้รับรายได้จากค่าลิขสิทธิ์เพลงนี้สูงถึง 100 ล้านบาทต่อปี ซึ่งนี่ยังไม่รวมเงินจากสปอนเซอร์และการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ในช่วงเทศกาลอีกเพียบ
Mariah Carey คือนักร้อง นักแต่งเพลง โปรดิวเซอร์ และนักแสดงชาวอเมริกันที่โลกยอมรับในเรื่องพลังเสียงระดับ 5 ออกเตฟ จนและเป็นหนึ่งในนักร้องที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ดนตรี
ปฏิทินคริสต์มาสของตัวแม่
กลายเป็นธรรมเนียมที่แฟนเพลงต้องตั้งตารอ เมื่อ Mariah Carey จะออกมาเปิดฤดูกาลคริสต์มาสทุกต้นเดือนพฤศจิกายน และในปี 2026 นี้เธอก็ไม่ทำให้ผิดหวัง ด้วยการปล่อยวิดีโอประจำปีออกมาหลังจากวันฮาโลวีนเพียงหนึ่งวัน เพื่อส่งสัญญาณให้ทุกคนเริ่มเข้าสู่โหมดปลายปีอย่างเป็นทางการ
ความปังของเธอไม่ได้หยุดแค่ในโซเชียล เพราะหลังจากเปิดตัวฤดูกาลคริสต์มาสได้เพียงวันเดียว แคมเปญ Holiday 2026 ที่เธอร่วมงานกับแบรนด์ลักซัวรีอย่าง Gucci ก็ถูกปล่อยออกมาทันที ตอกย้ำว่าตัวตนของเธอกับเทศกาลนี้คือเรื่องเดียวกันแบบแยกไม่ออก
เจาะขุมทรัพย์ Passive Income
แหล่งรายได้ของเธอนั้นกว้างมาก นอกจากค่าลิขสิทธิ์ที่ประเมินว่ารายได้สะสมจากเพลงฮิตนี้อยู่ที่ราว 60-100 ล้านดอลลาร์แล้ว เธอยังได้ส่วนแบ่งจากเวอร์ชันคัฟเวอร์ทุกครั้งที่มีคนนำเพลงไปเล่นในที่สาธารณะ แถมยังมีดีลกับแบรนด์ดังอย่าง Walkers Crisps รวมถึงความร่วมมือด้านแฟชั่นและความงามกับ MAC Cosmetics และ Swarovski อีกด้วย
ยังไม่รวมสินค้าที่ระลึกคอลเลกชันคริสต์มาสบน Amazon ที่มีให้ช้อปกันแบบจัดเต็ม เช่น เสื้อสเวตเตอร์ All I Want For Christmas Is You ราคา 115 ดอลลาร์, ผ้าห่มจากทัวร์ราคา 85 ดอลลาร์ และเสื้อยืดฉลองครบรอบ 30 ปี ในราคา 35 ดอลลาร์ ซึ่งทุกการเคลื่อนไหวในช่วงปลายปี ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ โฆษณา หรือทัวร์คอนเสิร์ต สามารถเปลี่ยนเป็นมูลค่าทางธุรกิจได้ทันที
จากเพลงป๊อปสู่โปรเจกต์กรันจ์ลับ
แต่ปี 2026 นี้มีเซอร์ไพรส์ เพราะจู่ๆ Mariah Carey ก็มาในลุคใหม่ที่ฉีกภาพจำเดิมๆ ด้วยวิกสีสด แต่งหน้าสไตล์พังก์ ใส่ตาข่าย แล้วไปโชว์ตัวบนเวทีบาร์เล็กๆ ในนิวยอร์ก พร้อมดนตรีร็อกหนักหน่วงในเพลงหนึ่งของโปรเจกต์กรันจ์ลับที่ชื่อ Someone’s Ugly Daughter
อัลบั้มนี้ถือเป็นตำนานที่วงการป๊อปพูดถึงกันมาก เพราะเธอเริ่มบันทึกเสียงไว้ตั้งแต่ปี 1995 ช่วงที่ทำอัลบั้ม Daydream แต่ไม่เคยปล่อยฉบับสมบูรณ์ออกมา แม้จะมีอัลบั้มที่ออกในนามวง Chick และใช้เสียงนักร้องคนอื่น แต่แฟนๆ เชื่อมาตลอดว่า Mariah คือตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังโปรเจกต์นี้ ซึ่งหลายคนลุ้นว่าอัลบั้มกรันจ์ที่เก็บไว้นานกว่า 30 ปี อาจจะเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดสำหรับคริสต์มาสปีนี้ก็ได้
สถิติโลกและทัวร์ส่งท้ายปี
ความแข็งแกร่งของธุรกิจคริสต์มาสของเธอยังสะท้อนผ่านชาร์ต Billboard Hot 100 ที่เพลง All I Want for Christmas Is You จะกลับมาครองอันดับ 1 ทุกเดือนธันวาคมอย่างสม่ำเสมอ และเคยสร้างสถิติครองแชมป์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาร์ตเพลงสหรัฐฯ ถึง 22 สัปดาห์ติดต่อกัน
และเพื่อให้สมกับความเป็นตัวแม่ ในปี 2026 นี้เธอยังเตรียมออกทัวร์คริสต์มาสในสหราชอาณาจักรและยุโรป เพื่อตอกย้ำว่าคริสต์มาสคือแพลตฟอร์มที่ทำเงินให้เธอได้มหาศาลที่สุด
เอาจริงนะ ได้ยินเพลงนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่คือรู้เลยว่าต้องรีบไปซื้อของขวัญแล้ว แล้วเพื่อนๆ ล่ะ เตรียมตัวต้อนรับการกลับมาของควีนหรือยัง?