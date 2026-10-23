ว้าวุ่นเลยดิ! พลอยโพสต์รูปคู่พอลล่าพร้อมคำว่า “โสด” ทำชาวเน็ตสงสัยหนักมาก
เกิดเรื่องให้ชาวเน็ตต้องขยี้ตารัวๆ เมื่อ พลอย เฌอมาลย์ โพสต์รูปคู่กับเพื่อนสนิทอย่าง พอลล่า เทเลอร์ แต่ความพีคคือมีการแปะคำว่า “โสด” ไว้ที่ทั้งคู่ ซึ่งฝั่งพี่พลอยนั้นโสดสนิทอยู่แล้วไม่มีอะไรน่าสงสัย แต่ฝั่งพอลล่าคือจุดที่ทำให้ทุกคนงง เพราะก่อนหน้านี้มีข่าวว่ารีเทิร์นกับอดีตหวานใจสมัยวัยรุ่นอย่าง เต้ บรม และดูเหมือนความรักจะไปได้สวยจนมีคนเชียร์เพียบ
งานวิวาห์ของ โบ สุรัตนาวี และแฟนหนุ่ม ปริญญ์ สุขเสริมส่งชัย มีเพื่อนในวงการไปร่วมยินดีกันมากมาย ทั้ง วุ้นเส้น วิริฒิพา พอลล่า เทเลอร์ และ พลอย เฌอมาลย์ ส่วนงานนี้ไม่รู้ว่าพี่พลอยแค่โพสต์แซวเล่นขำๆ หรือว่าสถานะหัวใจของพอลล่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจริงหรือเปล่า
สรุปคือโสดจริงหรือแค่คอนเทนต์ ลองทายกันดูนะ
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก