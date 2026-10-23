พี่นาค 6 มาแล้ว! บวงสรวงเปิดตัวความฮาสยอง พร้อมลุยถ่ายสถานที่จริง
ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จัดพิธีบวงสรวงภาพยนตร์เรื่อง พี่นาค 6 เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลบริเวณลานหน้าบริษัท โดยงานนี้ขนทัพนักแสดงนำมาเพียบ ทั้ง เอม-วิทวัส รัตนบุญบารมี, เจมส์-ภูริพรรธน์ เวชวงศาเตชาวัชร์, ต้า-อธิวัตน์ แสงเทียน, อินทนนท์-วรวรรธน์ บุญชื่น, เน็ต-สิรภพ มานิธิคุณ, กัน-นภัทร อินทร์ใจเอื้อ, จีน่า-วิรายา ภัทรโชคชัย, กาโตว์-ปัณณวิชญ์ พัฒนศิริ, ปราชญ์-ปราชญ์รวี สีเขียว, ปาณพุฒิ ศักดายาวนิช, เรฟ-รณกร พลุนตรี และเปา-อนุชา ศรีเหรา
ส่วนทีมเบื้องหลังและผู้บริหารก็มาครบ นำโดยคุณสมใจ เลิศเศรษฐการ กรรมการบริหารอาวุโส, คุณเกียรติกมล เอี่ยมพึ่งพร รองกรรมการบริหาร, คุณทิพย์วรินทร์ นิลดำ ผู้อำนวยการฝ่ายลิขสิทธิ์และจัดจำหน่าย พร้อมด้วย ไมค์-ภณธฤต โชติกฤษฎาโสภณ ผู้กำกับภาพยนตร์
ความน่าสนใจคือ พี่นาค 6 ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมคือการถ่ายทำในสถานที่จริงทุกจุด เพื่ออัปเกรดดีกรีความฮาและความสยองให้พุ่งทะยานยิ่งกว่าเดิม บอกเลยว่าการกลับมาครั้งนี้จะหลอนรอบทิศทางจนนั่งไม่ติดเก้าอี้แน่นอน
เห็นรายชื่อนักแสดงแล้วบอกเลยว่าจอยแน่ รอดูเลยว่าภาคนี้จะขยี้ความฮาได้เบอร์ไหน ใครรอดูอยู่บ้าง?