ลิซ่า-บลู ทำชาวเน็ตแตกตื่น! มีคนตาดีแอบถ่ายช็อตเดินเที่ยวชิลที่ถนนทรงวาด
เมื่อชาวเน็ตตาดีบังเอิญไปเจอ ลิซ่า และ บลู พงศ์ทิวัตถ์ กำลังใช้เวลาว่างเดินเที่ยวด้วยกันแบบชิลๆ บริเวณถนนทรงวาด ซึ่งภาพที่หลุดออกมาโชว์ให้เห็นมิตรภาพที่ดูอบอุ่นและเป็นกันเองสุดๆ จนแฟนคลับพากันกดไลก์และแชร์โมเมนต์นี้กันถล่มทลาย
ก่อนหน้านี้เคยมีภาพ บลู ที่เดินทางไปร่วมโต๊ะอาหารกับครอบครัวของ ลิซ่า มาแล้วด้วย พอมาเห็นช็อตเดินเที่ยวครั้งนี้เลยยิ่งทำให้หลายคนฮือฮากับความสนิทสนมของทั้งคู่
บอกเลยว่าเห็นแล้วยิ้มตาม
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก