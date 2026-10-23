อาต๋อย ไตรภพ เคลียร์ชัด! ไม่ได้เลิกทำรายการ แค่ย้ายบ้านไปออนไลน์
ทำเอาวงการสื่อสะเทือนไปหมด หลังจากมีเอกสารหลุดว่า บริษัท บอร์น ออพเปอเรชั่น จำกัด ของพิธีกรชื่อดัง ต๋อย ไตรภพ ลิมปพัทธ์ เตรียมปิดกิจการวันที่ 30 พฤศจิกายน 2026 แถมจะเลิกจ้างพนักงานทุกตำแหน่งโดยอ้างเรื่องสภาวะเศรษฐกิจ จนแฟนรายการใจหายกันทั้งประเทศ
ต๋อย ไตรภพ หรืออาต๋อย ได้ออกมาแถลงข่าวชี้แจงทุกประเด็นว่า เรื่องที่เกิดขึ้นเกิดจากเอกสารภายในบริษัทหลุดออกไปสู่สื่อ ทำให้เกิดความเข้าใจที่แตกต่างกัน ซึ่งเจ้าตัวระบุว่าได้มีการปรับโครงสร้างบริษัทมาตลอด 3-4 ปีแล้ว เพื่อให้บริษัทอยู่รอดในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยได้ปรึกษากับทางช่อง 3 ซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หลายครั้งจนได้ข้อสรุป และได้แจ้งล่วงหน้าให้ช่อง 3 ทราบก่อนประมาณ 3 เดือน ว่าจะหยุดผลิตรายการทูเดย์โชว์และครัวคุณต๋อย โดยจะมีวันทำงานวันสุดท้ายคือสิ้นเดือนธันวาคม
กัปตันขอเอาเรือขึ้นฝั่งเพื่อรักษาลูกเรือ
อาต๋อยเปรียบเทียบชีวิตการทำงานในวงการสื่อตลอด 40 กว่าปีว่าเหมือนกัปตันที่ล่องเรือในมหาสมุทร ซึ่งคลื่นลมในยุคปัจจุบันรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเจอมา หากฝืนสู้ต่อไปอาจจะต้องจมไปกับทะเล จึงตัดสินใจประชุมกับพนักงานในบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปและทำงานมานานโดยไม่มีการเกษียณ ทุกคนจึงเห็นพ้องต้องกันว่าควรเอาเรือขึ้นฝั่งเพื่อให้ลูกเรือทุกคนรอดชีวิต ยืนยันว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการขาดทุน แต่เป็นการเลือกทางที่ถูกต้องและมีศักดิ์ศรีที่สุดเพื่อดูแลชีวิตคนนับร้อยในบริษัท
ไม่ได้เลิกผลิต แค่เปลี่ยนแพลตฟอร์ม
สำหรับใครที่กังวลเรื่องรายการโปรด อาต๋อยยืนยันหนักแน่นว่าไม่ได้เลิกผลิตรายการ แต่เป็นการย้ายสื่อและเปลี่ยนแพลตฟอร์มไปสู่ระบบออนไลน์ทั้งหมด เพราะบริษัท บอร์น ออพเปอเรชั่น ยังคงอยู่ ไม่ได้ปิดตัวลงอย่างที่เข้าใจกัน โดยได้เตรียมการเรื่องเทคนิคการปรับตัวทางออนไลน์มานาน 3 ปีแล้ว ซึ่งจะมีการนำเสนอเนื้อหาที่ลึกซึ้งและเป็นประโยชน์มากขึ้น โดยเฉพาะครัวคุณต๋อยที่จะปรับโฉมใหม่ให้เหมาะกับโลกออนไลน์ และยังคงสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้าทั่วประเทศเช่นเดิม
ส่วนรายการทูเดย์โชว์จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ โดยได้ทำรายการใหม่ชื่อ KitchenToi Talk ที่จะนำเสนอเรื่องราวความรู้และความรู้สึกที่ลึกซึ้ง ซึ่งไม่สามารถนำเสนอได้ทั้งหมดในทีวีปกติที่เน้นความบันเทิง นอกจากนี้ในปีหน้าจะมีการทำไลฟ์ทอล์กโชว์เป็นครั้งแรก โดยจะพูดเรื่องการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีเหตุผลและฉลาด
จับมือ 3 บริษัท ลุยงานออนไลน์เต็มตัว
เบื้องหลังการปรับตัวครั้งนี้ อาต๋อยเผยว่ามีการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและบริษัทพันธมิตรมาตลอด 3 ปี ได้แก่ บารามิซี่, เพลียดีส และบริษัท จงทำดี ซึ่งเป็นผู้ผลิตออนไลน์ให้กับครัวคุณต๋อย โดยทั้ง 3 บริษัททำงานร่วมกันเพื่อให้การย้ายแพลตฟอร์มเป็นไปอย่างเหมาะสม ส่วนกรณีของโก๊ะตี๋และเอ๊าะนั้น ทุกคนรับทราบเรื่องราวมาก่อนแล้ว และทางบริษัทก็ยังคงส่งเสริมการทำรายการต่างๆ ของทั้งคู่ต่อไป
สุดท้ายอาต๋อยได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ และไม่ได้โกรธเคืองคนที่เขียนวิจารณ์ในทางที่ไม่ดี เพราะตั้งใจจะแก้ไขทุกอย่างให้ดีที่สุด พร้อมทิ้งท้ายถึงคำถามที่ว่าเมื่อไหร่จะเลิกทำงาน โดยบอกว่าตอนแรกตั้งเป้าไว้ที่ 45 ปี แต่ตอนนี้คงเลิกงานได้ก็ต่อเมื่อเสียชีวิตหรือร่างกายไม่ไหวแล้วเท่านั้น
เอาเป็นว่าใครที่คิดถึงกับข้าวอร่อยๆ และความรู้แน่นๆ เตรียมกดติดตามช่องทางออนไลน์ไว้เลย เพราะกัปตันต๋อยแค่ย้ายเรือหนีคลื่น แต่ไม่ได้ทิ้งทะเลแน่นอน!