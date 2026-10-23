สยาโม ย้อนเล่าชีวิตสู้ฟัดจากเด็กต่างจังหวัดสู่ครีเอเตอร์ตัวท็อป
สยาโม ครีเอเตอร์สาวชื่อดังออกมาโพสต์ภาพรีวิวชีวิตตัวเองเทียบระหว่าง 10 ปีที่แล้วกับปัจจุบัน พร้อมเล่าเรื่องราวการต่อสู้ที่ไม่มีคำว่าง่าย ตั้งแต่ตอนที่ต้องย้ายจากบ้านเกิดมาอยู่กรุงเทพฯ เพียงลำพังตอนอายุ 15 ปี เพื่อทำตามความฝันและหาโอกาสให้ชีวิตดีขึ้น จนตอนนี้ภาพที่เคยจินตนาการไว้ตอนเด็กกลายเป็นเรื่องจริง และได้รับกำลังใจจากแฟนๆ อย่างล้นหลาม
สยาโม หรือชื่อจริงว่า แตงโม เติบโตที่จังหวัดกระบี่และเป็นเด็กกิจกรรมตัวยง ทั้งร้องเพลงชาติ นำสวดมนต์ และเป็นพิธีกร แต่จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นตอนอายุ 15 ปี เมื่อธุรกิจของที่บ้านล้มละลายและพ่อแม่แยกทางกัน ทำให้เธอต้องตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิต และเลือกที่จะบินมาสมัครเรียนต่อชั้น ม.4 ที่กรุงเทพฯ ด้วยตัวคนเดียว
เริ่มต้นจากศูนย์ในเมืองใหญ่
ในปี 2016 สยาโมยื่นใบสมัครและเข้าสอบที่โรงเรียนราชวินิต มัธยม ในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน ซึ่งผลสอบออกมาว่าเธอได้ลำดับที่ 2 ของโรงเรียน หลังจากได้ที่เรียนแล้ว เธอต้องจัดการทุกอย่างเองทั้งหมด ทั้งการซื้อชุดนักเรียนและการหาที่พัก โดยเช่าหอพักแห่งแรกในราคา 3,000 บาท ซึ่งเป็นห้องไม่มีแอร์และต้องใช้ห้องน้ำรวม
แม้ชีวิตช่วงนั้นจะสนุกกับการได้เป็นสาวกรุงเทพฯ และออกไปเที่ยวหลังเลิกเรียน แต่เธอก็ต้องสู้ทั้งเรื่องเรียนและออกไปออดิชั่นเพื่อเดินตามฝันในการเข้าวงการบันเทิง แม้จะมีความรู้สึกอิสระในการใช้ชีวิตคนเดียว แต่บ่อยครั้งที่ความเหงาทำให้เธอต้องร้องไห้คิดถึงบ้าน และต้องนั่งรถตู้กลับไปหาแม่ที่จังหวัดเพชรบุรีทุกวันเสาร์-อาทิตย์
บทเรียนจากความพ่ายแพ้สู่จุดเปลี่ยนใน TikTok
เส้นทางสู่ความสำเร็จไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ตอนอยู่ ม.6 สยาโมเคยไปแข่งขันรายการ The Voice จนเข้าถึงรอบสุดท้ายแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ไป ต่อมาเธอสอบเข้าคณะดนตรีได้ แต่ด้วยค่าเทอมที่สูงเกือบ 60,000 บาท เธอจึงต้องกู้ กยศ. และทำงานส่งตัวเองเรียนด้วยการเปิดสอนร้องเพลงออนไลน์ในชื่อ "ครูแตงโม" โดยคิดค่าสอนชั่วโมงละ 400 บาท
จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อเธอเริ่มเล่น TikTok และมีคลิป "ใส่ชุดแม่ 30 ปีที่แล้ว" กลายเป็นไวรัล ซึ่งทำให้เธอเริ่มได้รับงานรีวิว โดยงานแรกได้ค่าตัว 2,000 บาท หลังจากนั้นงานรีวิวก็หลั่งไหลเข้ามามากขึ้นจนทำให้ชีวิตก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว
ความสำเร็จที่แลกมาด้วยความพยายาม
เมื่ออายุ 23 ปี สยาโมสามารถสร้างบริษัทของตัวเองในชื่อ บริษัท สยาโม จำกัด และซื้อรถเบนซ์ได้โดยไม่ต้องเป็นหนี้ นอกจากนี้เธอยังได้แสดง MV เพลง "บุษบา" ซึ่งมียอดวิวมากกว่า 200 ล้านวิว จนทำให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาเธอสะสมผู้ติดตามได้ถึง 3 ล้านคน และคว้ารางวัล Creator of the Year แม้จะยอมรับว่ามีดราม่าตามมาบ้างก็ตาม
ความฝันของเธอเริ่มเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์ดัง การขึ้นแสดงบนเวทีอิมแพคครั้งแรก และการได้เห็นตัวเองในโทรทัศน์บ่อยครั้ง โดยเฉพาะภาพที่มีนักข่าวมารุมสัมภาษณ์และมีไมโครโฟนวางเรียงราย ซึ่งเป็นภาพที่เธอเคยมโนไว้ตั้งแต่เด็ก
ปัจจุบันสยาโมเริ่มทำเพลงและตั้งวงดนตรีของตัวเอง รวมถึงได้พากย์เสียงตัวละคร "แอสทริด" ในภาพยนตร์ อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกร และล่าสุดได้ร่วมงานกับศิลปิน No One Else ในเพลง "จะกอดเธอไว้ไม่ปล่อยให้หายไปอีกเลย"
งานนี้ทำเอาคอมเมนต์แตกแตน เพราะมีทั้งคนที่เข้ามาให้กำลังใจและคนที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ที่เธอเล่าแวะมาย้อนความทรงจำ ซึ่งสยาโมบอกว่าดีใจแทนเด็กคนนั้นที่ถูกชมว่าเก่ง และอยากให้ทุกคนลองกลับไปชื่นชมตัวเองในอดีตดูบ้าง ใครอยากแชร์เรื่องราวสู้ชีวิตของตัวเอง สยาโมชวนให้ใช้แผ่นเสียงเพลงใหม่ของเธอแล้วแท็กไปให้ดูได้เลย
ว่าแต่มีใครเคยมี 'ภาพในฝัน' ตอนเด็กที่ตอนนี้กลายเป็นจริงบ้างไหม ลองเล่าให้ฟังหน่อย!